Испытания «Буревестника» и «Посейдона», встреча Трампа и Си Цзиньпина

В деле об «ограблении века» во Франции появились новые задержанные.

В Орле завершили расследование уголовного дела о выводе в Сингапур €2,4 млн со счетов предприятия, занимавшегося поставками сухпайков для армии.

Суд в Санкт-Петербурге снова отправил под арест на 13 суток уличную певицу Диану Логинову (псевдоним — Наоко).

Гособвинение запросило пожизненное лишение свободы для восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту.

Минфин запретил оформлять две льготных ипотеки на каждого из супругов с 1 февраля 2026.

Совфед одобрил закон о круглогодичном призыве на военную службу, а также закон , который разрешает привлекать резервистов к охране стратегически важных объектов в мирное время.

Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония.

Цитаты недели

«Это подводное безэкипажное изделие “Посейдон”, тоже с ядерной энергетической установкой!» (президент РФ Владимир Путин рассказал в военном госпитале об испытаниях подводного беспилотника).

«Он должен положить конец войне. Война, которая должна была продлиться неделю, идет уже четвертый год. Этим он должен заниматься, а не испытывать ракеты» (президент США Дональд Трамп назвал «неуместным» заявление Владимира Путина о крылатой ракете «Буревестник»).

«Чувствуют ли себя европейцы в большей безопасности, когда их элиты расчехляют топор войны?» (глава МИД РФ Сергей Лавров на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске).

«Вы лучше меня знаете, что людей беспокоит инфляция… Нужно решать эту проблему, чтобы она не стала хронической, невзирая на все препятствия, ограничения и новые вызовы» (председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме).

«Научились пользоваться смартфонами… а с унитазом... к сожалению, проблема» (мэр Казани Ильсур Метшин раскритиковал жителей города за большое количество засоров).

«Мы все делали для того, чтобы защитить в 2023 году нашу область. И мы защитили ее. Не чета, кстати, курчанам» (губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в ходе «прямой линии». За эти слова подвергся критике со стороны губернатора Курской области).