Испытания «Буревестника» и «Посейдона», встреча Трампа и Си Цзиньпина
Чем запомнилась неделя 27–31 октября: цифры, цитаты и факты
Президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
По букве закона
Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония.
Совфед одобрил закон о круглогодичном призыве на военную службу, а также закон, который разрешает привлекать резервистов к охране стратегически важных объектов в мирное время.
Минфин запретил оформлять две льготных ипотеки на каждого из супругов с 1 февраля 2026.
Правительство ограничит число платных мест в вузах. Госрегулирование затронет более 40 специальностей.
Введение новых правил утильсбора отложат до 1 декабря.
Гособвинение запросило пожизненное лишение свободы для восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту.
Суд в Санкт-Петербурге снова отправил под арест на 13 суток уличную певицу Диану Логинову (псевдоним — Наоко).
В Орле завершили расследование уголовного дела о выводе в Сингапур €2,4 млн со счетов предприятия, занимавшегося поставками сухпайков для армии.
В деле об «ограблении века» во Франции появились новые задержанные.
Цитаты недели
«Это подводное безэкипажное изделие “Посейдон”, тоже с ядерной энергетической установкой!» (президент РФ Владимир Путин рассказал в военном госпитале об испытаниях подводного беспилотника).
«Он должен положить конец войне. Война, которая должна была продлиться неделю, идет уже четвертый год. Этим он должен заниматься, а не испытывать ракеты» (президент США Дональд Трамп назвал «неуместным» заявление Владимира Путина о крылатой ракете «Буревестник»).
«Чувствуют ли себя европейцы в большей безопасности, когда их элиты расчехляют топор войны?» (глава МИД РФ Сергей Лавров на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске).
«Вы лучше меня знаете, что людей беспокоит инфляция… Нужно решать эту проблему, чтобы она не стала хронической, невзирая на все препятствия, ограничения и новые вызовы» (председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме).
«Научились пользоваться смартфонами… а с унитазом... к сожалению, проблема» (мэр Казани Ильсур Метшин раскритиковал жителей города за большое количество засоров).
«Мы все делали для того, чтобы защитить в 2023 году нашу область. И мы защитили ее. Не чета, кстати, курчанам» (губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в ходе «прямой линии». За эти слова подвергся критике со стороны губернатора Курской области).
Цифры недели
Начиная с августа голосовой трафик в РФ вырос в среднем более чем на четверть по стране и более чем на 50% в Москве.
Только на 27,4% была выбрана квота на целевое обучение будущих педагогов в 2025 году.
Самозапрет на выдачу кредитов установили 17 млн россиян.
Продажи российской сельхозтехники на внутреннем рынке за январь—сентябрь сократились на 26,5% год к году.
Выручка «Яндекса» за девять месяцев этого года впервые превысила 1 трлн руб.
Доля ботов в трафике рекламных кампаний в октябре выросла в десять раз по сравнению с августом.
Розничные продажи пива упали на 17,9% за год.
Германия планирует потратить рекордные €377 млрд на закупку вооружений и техники.
В результате авиаударов Израиля по сектору Газа погибло более 100 человек. В числе жертв — 46 детей.
Капитализация Nvidia превысила $5 трлн. Компания стала первой в истории с такой рыночной стоимостью.
Жертвами урагана «Мелисса» стали 36 человек.
Переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина в южнокорейском городе Кёнчжу длились 1 час 40 минут.
Инициативы недели
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев анонсировал встречу депутатов Госдумы с американскими конгрессменами.
Глава Роскомнадзора Андрей Липов предложил отказаться от согласий на обработку персональных данных.
Минпромторг предложил стратегию развития беспилотной авиации до 2035 года.
Минтруд предлагает увеличить в 2026 году квоту на квалифицированных работников из-за рубежа на 20%, до 279 тыс. разрешений.
Минтранс предложил ввести политику «семейноцентричности» в развитие транспорта.
В Госдуме предлагают продавать «красивые» номера на «Госуслугах».
Основатель Telegram Павел Дуров представил новый проект под названием Cocoon.
Отставки и назначения
Новым секретарем пленума Верховного суда РФ избран судья Олег Зателепин.
Действующий 83-летний президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара переизбран третий раз подряд.
Сделки недели
ЛУКОЙЛ готов продать Gunvor активы стоимостью свыше €19 мрд: трейдера Litasco, НПЗ в Европе, а также проекты по добыче более чем в десяти странах.
Central Properties продала логопарк на 41 тыс. кв. м в Санкт-Петербурге, стоимость может превышать 3,1 млрд руб.
Amazon купил запрещенный в России фильм «Айта».