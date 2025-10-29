Восемь пожизненных за Крымский мост

В Южном окружном военном суде (Ростов-на-Дону) начались прения сторон по уголовному делу о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года. Гособвинитель попросил признать всех восьмерых фигурантов виновными в организации взрыва и назначить им пожизненные сроки. По версии Следственного комитета России, обвиняемые незаконно приобрели взрывчатку, погрузили в трейлер и дистанционно совершили теракт. Подсудимые вину не признают.

29 октября в Южном окружном военном суде в ходе прений сторон по резонансному уголовному делу о теракте на Крымском мосту 8 октября 2022 года выступило гособвинение. Прокурор попросил суд назначить всем восьми подсудимым пожизненные сроки, установив тем самым своеобразный рекорд. Ранее столько для подсудимых никогда не запрашивали. Выступление стороны защиты запланировано на 30 октября.

На скамье подсудимых находятся братья Артем и Георгий Азатьяны, Роман Соломко, Владимир Злоба и Артур Терчанян, которые были задержаны в Крыму, а также арестованные в Москве Александр Былин, Олег Антипов и Дмитрий Тяжелых. Их действия квалифицированы Главным следственным управлением Следственного комитета России (ГСУ СКР) как теракт и незаконный оборот взрывчатки, совершенные организованной группой по предварительному сговору (ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).

Теракт на Крымском мосту был совершен в 6:35 утра. На автомобильной части моста взорвалась фура, начиненная, по данным экспертов, 21 тонной взрывчатки, спрятанной в упаковках полиэтиленовой пленки. Обрушилось три пролета, загорелось семь цистерн проходившего рядом поезда. В результате взрыва погибли пять человек, в том числе водитель фуры Махир Юсупов, который, по данным следствия, не знал, что сидит за рулем «бомбы на колесах». Мост восстанавливали несколько месяцев. Общая стоимость работ составила почти 7 млрд руб.

Спустя несколько дней после взрыва сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в его совершении. Как ранее писал “Ъ”, организатором теракта в ГСУ СКР считают заочно арестованного директора Службы безопасности Украины Василия Малюка. Он, по данным ФСБ, в марте 2022 года организовал для теракта на мосту преступную группу из 13 человек. Дело в отношении пяти фигурантов выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с их розыском.

Ни один из восьми подследственных не признал вину в подготовке теракта. Сторона защиты настаивает, что в деле нет доказательств того, что фигуранты знали о взрывчатке и планировали осуществить теракт. Адвокаты полагают, что их доверителей «использовали втемную». По данным “Ъ”, о том же заявлял разыскиваемый Василий Малюк, которому, естественно, следствие и надзирающая за ним прокуратура не поверили.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону