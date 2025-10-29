Самозапрет на выдачу кредитов с марта установили 17 млн россиян
Набиуллина: самозапретом на выдачу кредитов воспользовались 17 млн россиян
Механизмом самозапрета на выдачу кредитов воспользовались уже почти 17 млн россиян. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время правительственного часа в Совете федерации. Возможность применения такой меры появилась в марте.
«Механизм оказался очень востребованным, — сказала госпожа Набиуллина (цитата по ТАСС). — Самозапрет - это хорошая страховка».
Глава Центробанка напомнила, что с сентября также заработала другая, автоматическая, мера — «период охлаждения» перед выдачей крупных кредитов. «Посмотрим, как он работает», — добавила Эльвира Набиуллина.