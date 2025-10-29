Самозапрет на выдачу кредитов с марта установили 17 млн россиян

Механизмом самозапрета на выдачу кредитов воспользовались уже почти 17 млн россиян. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время правительственного часа в Совете федерации. Возможность применения такой меры появилась в марте.

«Механизм оказался очень востребованным, — сказала госпожа Набиуллина (цитата по ТАСС). — Самозапрет - это хорошая страховка».

Глава Центробанка напомнила, что с сентября также заработала другая, автоматическая, мера — «период охлаждения» перед выдачей крупных кредитов. «Посмотрим, как он работает», — добавила Эльвира Набиуллина.