Чем известен новый секретарь пленума ВС РФ Олег Зателепин

28 октября секретарем пленума Верховного суда РФ избран судья Олег Зателепин. Должность освободилась после отставки Виктора Момотова, который занимал пост с 2013 года. Подробности биографии нового секретаря — в справке “Ъ”.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Олег Зателепин

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Зателепин Олег Кимович родился 24 июля 1965 года в Душанбе Таджикской ССР. Окончил Калининское суворовское военное училище (1982), Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище (1986) и военно-юридический факультет Военного университета Минобороны РФ (1994).

Проходил службу на офицерских должностях в Группе советских войск в Германии (расформирована в 1994-м), Туркестанском и Московском военных округах.

С 1997 года — преподаватель кафедры уголовного права и процесса Военного университета Минобороны, позже стал начальником кафедры.

С 2004 года работал в аппарате Военной коллегии Верховного суда (ВС) РФ, в конце 2000-х годов был помощником ее председателя. Уволен с военной службы в 2009-м.

В 2013 году стал замначальника управления систематизации законодательства и анализа судебной практики ВС РФ. В том же году назначен судьей ВС РФ, через год стал судьей первого судебного состава судебной коллегии по уголовным делам.

С 2016 года — член Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи. С 2022-го — зампред комиссии.

Полковник юстиции в запасе. Имеет высший квалификационный класс судьи и ученое звание профессора. Доктор юридических наук. Тема диссертации: «Уголовно-правовая охрана военной безопасности Российской Федерации». Награжден орденом Дружбы (2022). Отмечен благодарностью президента РФ (2025).