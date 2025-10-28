Чем известен новый секретарь пленума ВС РФ Олег Зателепин
Новым секретарем пленума Верховного суда вместо Момотова стал судья Зателепин
28 октября секретарем пленума Верховного суда РФ избран судья Олег Зателепин. Должность освободилась после отставки Виктора Момотова, который занимал пост с 2013 года. Подробности биографии нового секретаря — в справке “Ъ”.
Олег Зателепин
Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ
Зателепин Олег Кимович родился 24 июля 1965 года в Душанбе Таджикской ССР. Окончил Калининское суворовское военное училище (1982), Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище (1986) и военно-юридический факультет Военного университета Минобороны РФ (1994).
Проходил службу на офицерских должностях в Группе советских войск в Германии (расформирована в 1994-м), Туркестанском и Московском военных округах.
С 1997 года — преподаватель кафедры уголовного права и процесса Военного университета Минобороны, позже стал начальником кафедры.
С 2004 года работал в аппарате Военной коллегии Верховного суда (ВС) РФ, в конце 2000-х годов был помощником ее председателя. Уволен с военной службы в 2009-м.
В 2013 году стал замначальника управления систематизации законодательства и анализа судебной практики ВС РФ. В том же году назначен судьей ВС РФ, через год стал судьей первого судебного состава судебной коллегии по уголовным делам.
С 2016 года — член Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи. С 2022-го — зампред комиссии.
Полковник юстиции в запасе. Имеет высший квалификационный класс судьи и ученое звание профессора. Доктор юридических наук. Тема диссертации: «Уголовно-правовая охрана военной безопасности Российской Федерации». Награжден орденом Дружбы (2022). Отмечен благодарностью президента РФ (2025).