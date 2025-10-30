Кто здесь добыча

Спустя два дня после объявления о продаже иностранного бизнеса ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) сообщил о принятии предложения от трейдера Gunvor. К покупателю может перейти LUKOIL International GmbH с активами стоимостью свыше €19 млрд, включая трейдера Litasco, НПЗ в Европе, а также проекты по добыче в более десяти странах. Стороны заранее согласовали основные условия сделки, потому дисконт может быть меньше, чем ожидалось. Но юристы не уверены, что сделку одобрят США, учитывая прежние связи Gunvor с Россией.

ЛУКОЙЛ получил и акцептовал предложение трейдера Gunvor о приобретении LUKOIL International GmbH, которая владеет зарубежными активами группы. Ключевые условия сделки были ранее согласованы сторонами, сообщил ЛУКОЙЛ 30 октября, не раскрыв детали, в том числе перечень активов, которые могут быть проданы. В ЛУКОЙЛе отметили, что обязались не вести переговоры с другими потенциальными покупателями. В Gunvor подтвердили “Ъ” информацию, воздержавшись от других комментариев. В ЛУКОЙЛе на дополнительные вопросы “Ъ” не ответили.

Претендент на зарубежные активы ЛУКОЙЛа появился всего через два дня после того, как компания заявила о намерении продать иностранный бизнес в связи с введением блокирующих санкций США. ЛУКОЙЛ и шесть дочерних предприятий компании, а также «Роснефть» и ее структуры были включены в SDN List 22 октября. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) разрешило сделки с ЛУКОЙЛом и «Роснефтью» до 21 ноября, средства должны переводиться на замороженные счета.

В ЛУКОЙЛе отметили, что заключение обязывающего договора по сделке связано с выполнением отлагательных условий, включая получение Gunvor разрешения OFAC, а также в случае необходимости иных лицензий, разрешений и согласований в других странах. При необходимости стороны планируют обращаться за продлением действующей лицензии, выпущенной OFAC, а также прочими разрешениями в целях обеспечения бесперебойной операционной деятельности международных активов и их банковского обслуживания на период до завершения сделки.

Gunvor — один из крупнейших в мире сырьевых трейдеров, создан в 1997 году Геннадием Тимченко (занимает шестое место в российском рейтинге Forbes с состоянием $23,2 млрд) и Торбьорном Торнквистом. В марте 2014 года, через несколько часов после введения в его отношении санкций США, Геннадий Тимченко объявил о продаже 44% в Gunvor партнеру. На конец 2024 года господин Торнквист владеет 84,79% Gunvor, остальное у Gunvor Employee Shareplan, сообщал трейдер. По итогам 2024 года Gunvor увеличил выручку на 7%, до $136 млрд, за счет увеличения объемов поставок нефти и нефтепродуктов, сократив чистую прибыль почти на 42%, до $729 млн.

Балансовая стоимость всех активов LUKOIL International на конец 2023 года — €19,14 млрд, сказано в отчетности компании. В числе дочерних предприятий в документе названы швейцарский трейдер ЛУКОЙЛа Litasco SA и нидерландская LUKOIL International Upstream Holding B.V.

Litasco владеет НПЗ в Болгарии и Румынии, 45% в НПЗ в Нидерландах, более 2 тыс. АЗС, мощностями для хранения и смешивания. На европейских НПЗ ЛУКОЙЛа в 2024 году переработано 13,5 млн тонн нефти, что соответствует 25% от всей переработки ЛУКОЙЛа, сообщала нефтекомпания в отчете за 2024 год. Кроме того, сказано в материалах LUKOIL International, у компании есть производства смазочных материалов в Австрии, Румынии, Белоруссии и Финляндии, проект по ветроэнергетике в Румынии и солнечные электростанции в Австрии, Болгарии и Румынии.

Дивизион Upstream, уточняется в отчетности LUKOIL International, охватывает разведку, открытие, добычу и освоение нефтяных и газовых месторождений в Румынии, Азербайджане, Узбекистане, Казахстане, Египте, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ираке, Гане, Камеруне, Демократической Республике Конго, Нигерии, Мексике и России. LUKOIL International также владеет 12,5% Каспийского трубопроводного консорциума (соединяет крупнейшие месторождения Казахстана с побережьем Черного моря около Новороссийска).

На международные проекты по добыче нефти, сказано в отчете ЛУКОЙЛа, без учета иракского месторождения Западная Курна-2 в 2024 году пришлось 5%, или 4,02 млн тонн. В добыче газа международные проекты сформировали 47%, или 16,12 млрд кубометров. В структуре доказанных запасов углеводородов ЛУКОЙЛа на Россию приходится 91%, основная часть — в Западной Сибири.

Руководитель центра по российским акциям «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин полагает, что ЛУКОЙЛ прорабатывал заранее вариант введения санкций США, потому за короткое время объявил о договоренности. Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин также считает, что переговоры проходили заблаговременно на случай введения санкций и могли быть с другими интересантами, но именно Gunvor предложил лучшие условия не только по цене, но и по сохранению непрерывности и развитию бизнеса. Как отмечает Кирилл Бахтин, вхождение Litasco в состав Gunvor выглядит логично. В случае добычных и перерабатывающих активов вероятно заключение и сервисных контрактов, говорит он.

По мнению Дмитрия Касаткина, дисконт к продаже будет меньше, чем в случае, если бы компания не вела переговоры заблаговременно,— до 25%. Мультипликатор для оценки активов может оказаться выше мультипликатора самого ЛУКОЙЛа, добавляет господин Бахтин.

Для ЛУКОЙЛа, рассуждает господин Касаткин, отделение зарубежных активов можно, с одной стороны, рассматривать как потерю бизнеса, генерирующего денежный поток, с другой — как возможность инвестировать средства в более маржинальные активы.

Кирилл Бахтин допускает, что у ЛУКОЙЛа может быть опцион на выкуп зарубежных активов в будущем, в случае снятия санкций.

Управляющий партнер «LWM-Стамбул» Ленар Рахманов отмечает, что шансы на одобрение сделки невелики, но все-таки существуют. В мировом бизнесе осталось убеждение, что Gunvor связан с российским бизнесменом и ТЭКом, говорит юрист. По его мнению, вопрос согласования продажи больше переходит в плоскость политического торга. Официально при решении вопроса о выдаче лицензии на сделку прежде всего учитываются цели внешней политики США и угрозы национальной безопасности, замечает партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев.

Акции ЛУКОЙЛа на Московской бирже 30 октября к 15:45 дорожали на 2,3%, до 5,5 тыс. руб. за бумагу. Позитивная реакция инвесторов может быть связана с надеждами на продажу зарубежных активов по приемлемой для ЛУКОЙЛа цене, отмечают в «Альфа-Инвестициях».

Анатолий Костырев, Ольга Семеновых, Анна Занина