Разгулялась не на шутку

Ураган «Мелисса», который в предыдущие два дня пронесся с разрушительной силой над Ямайкой, Гаити, Кубой и Багамами, приближается к Бермудским островам. Самый мощный в регионе ураган за последние 170 лет уже привел к гибели, как минимум, 36 человек. Материальный ущерб может превысить $50 млрд.

Деревня Аллигейтор-Понд на Ямайке, пострадавшая от урагана «Мелисса»

Фото: Maria Alejandra Cardona / Reuters Деревня Аллигейтор-Понд на Ямайке, пострадавшая от урагана «Мелисса»

Фото: Maria Alejandra Cardona / Reuters

На Бермудах объявлено предупреждение о надвигающемся урагане, а на островах Теркс и Кайкос, которые «Мелисса» заденет только краем – штормовое предупреждение. Несмотря на то, что «Мелисса» постепенно теряет силу и сейчас по шкале Саффира-Симпсона ослабела от урагана категории 5 до шторма категории 2, в регионах на ее пути принимаются самые серьезные меры защиты. Жителей Бермуд предупредили, что только за утро можется выпасть до 25 см осадков, и призвали их оставаться дома, не пользоваться личным транспортом. Власти отменили занятия во всех школах, ограничили работу госучреждений, сократили работу общественного транспорта и перекрыли часть дорог.

Бермудам есть чего опасаться, учитывая то, какой след оставила «Мелисса» на Ямайке, Кубе, Гаити и Багамах. По предварительным данным, число жертв урагана в этих странах достигло 34 человек. Больше всего пострадала Ямайка, куда «Мелисса» пришла на пике своей силы с ветрами скоростью до 282 км/ч и принесла до 60 см осадков. По оценкам экспертов ООН, «разрушения на Ямайке достигли невиданных масштабов». Число пострадавших от удара стихии только в одной этой стране оценивается в 1 млн человек. Разрушены дома и здания, дороги, коммуникации, на 77% территории нет электричества.

Порт-Ройал, Ямайка
Фото: Octavio Jones / Reuters
Сантьяго, Чили
Фото: Alexandre Meneghini / Reuters
Порт-о-Пренс, Гаити
Фото: Johnson Sabin / Reuters

На Кубу и Гаити «Мелисса», ослабев до тропического шторма категории 3, принесла сильные ветры и ливни, которые вызвали наводнения и масштабные разрушения. Затоплены дороги и сотни домов, разрушены больницы и школы, очень пострадали сельскохозяйственные земли. До настоящего момента более 735 тыс. кубинцев остаются во временных убежищах. На Багамах «Мелисса» вылила 25 см осадков, вызвав наводнения.

По оценкам экспертов AccuWeather, ущерб от урагана «Мелисса» в Карибском регионе достигнет $48-$52 млрд, и тяжелые последствия для экономики и туризма будут ощущаться в течение многих лет. ООН приняла решение выделить по $4 млн для Кубы и Гаити из Центрального фонда реагирования на ЧС для помощи в ликвидации последствий удара стихии. Госдепартамент США объявил, что направляет десятки спасателей в страны, пострадавшие от урагана. Они должны прибыть на Ямайку, Багамы и Гаити в ближайшие 24 часа. Как ожидается, они также доставят продукты питания, питьевую воду и медикаменты в отдаленные и изолированные наводнениями районы Ямайки, где проживают около 140 тыс. человек. Великобритания выделяет $3,3 млн на помощь пострадавшим странам, в числе которых несколько ее заморских территорий. Власти Китая направляют в регион гуманитарную помощь.

Алена Миклашевская