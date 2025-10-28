Места не для всех

“Ъ” стало известно, как именно правительство будет устанавливать предельное число платных мест в вузах в следующую приемную кампанию. Госрегулирование затронет более чем 40 специальностей — причем не только популярные у «платников» юридические и экономические направления, но и архитектуру или нефтегазовое дело. Для них количество коммерческих мест будет установлено на уровне среднего числа студентов-«платников» в вузе за последние два года. Но если средний балл ЕГЭ у «платников» прошлых лет был меньше 50, то коммерческие места на это направление не будут выделяться вообще. Эксперты называют перечень специальностей «ожидаемым» и предполагают, что в ближайшую приемную кампанию изменения не сильно повлияют на вузы, где заботятся о качестве образования.

В Минобрнауки подготовили методику государственного распределения коммерческих мест между вузами (проект документа есть у “Ъ”). Напомним, что до 2025 года вузы самостоятельно решали, сколько студентов они будут учить за деньги и по каким специальностям. Но весной 2025 года Госдума дала правительству полномочия устанавливать количество не только бюджетных мест в вузах, но и коммерческих. Это было сделано в соответствии с поручением Владимира Путина «исключить чрезмерный платный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда». Госрегулирование касается и государственных, и частных вузов. Коммерческие места будут распределяться отдельно на каждую специальность в каждом филиале вуза. Делать это будет межведомственная рабочая группа при Минобрнауки (должна быть создана до 5 ноября, туда войдут «представители федеральных органов исполнительной власти, общероссийские объединения работодателей»).

Согласно методике, в большинстве случаев количество коммерческих мест будет равняться среднему количеству студентов, обучавшихся на этом направлении за деньги в последние два года.

Но если специальность относится к области образования, по которой в вузе учится больше половины студентов, то количество платных мест увеличат на 10%.

Если же в 2025 году средний балл ЕГЭ у абитуриентов, зачисленных на какую-либо специальность на коммерческой основе, составил меньше 50, то платные места для этой специальности не будут выделяться вообще.

После распределения мест у вуза будет пять дней на подачу «аргументированных» возражений. В комиссии готовы учитывать, например, высокий средний балл ЕГЭ у студентов-«платников», востребованность выпускников направления на рынке труда, а также хорошую заполняемость платных мест в течение прошлой приемной кампании.

Если к аргументам вуза прислушаются, то количество платных мест могут увеличить — до 15%.

Также Минобрнауки сможет добавить места, если вуз представит документы от юридических лиц или иностранных государств о намерении обучать в нем определенное количество студентов.

Если же вуз, напротив, захочет уменьшить количество выделенных ему платных мест, то никаких аргументов для этого не потребуется.

Отметим, на направления, по которым в вузе ранее не осуществлялось платного набора, в первый раз можно будет получить не больше десяти мест.

Для ближайшей приемной кампании правительство решило ограничить количество платных мест не для всех специальностей, а только для избранных. В распоряжении “Ъ” оказался проект их перечня (см. справку). Сейчас в нем 46 позиций: 34 направления бакалавриата и 12 специалитета. Помимо экономики, менеджмента и юриспруденции, которые критиковались властями за «избыточную» подготовку, в списке оказались, например, психология, филология, международные отношения и лингвистика. Более того, среди специальностей есть и инженерно-технические — например, архитектура, нефтегазовое дело, технология транспортных процессов.

По словам источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, этот перечень «максимально приближен» к тому, который Минобрнауки опубликует для общественного обсуждения в ближайшее время, однако в итоговый вариант все же «могут убрать или добавить еще несколько специальностей».

В ведомстве обращают внимание, что намерены осуществлять регулирование платных мест поэтапно. Поэтому после первой приемной кампании будет проведен детальный анализ ее результатов, и правила, как и перечень, вполне могут скорректировать.

«Методика понятна и прозрачна, поэтому у сотрудников вузов не должно возникать вопросов, почему им выделено именно такое количество мест»,— предполагает заместитель ответственного секретаря приемной комиссии НИЯУ МИФИ Алексей Егоров. Он отмечает, что при обсуждении распределения платных мест наибольшую обеспокоенность вузов вызвали вопросы обучения иностранцев, а также студентов, учебу которых оплачивает вуз из своих средств (в рамках грантов и специальных университетских программ). «В методике для этих категорий сделано исключение. Если вуз может документально, например при помощи договоров от иностранных рекрутинговых агентств, подтвердить, что к ним намерены поступать студенты из-за границы, количество мест увеличат независимо от комплексной оценки. Поэтому основные проблемные вопросы, на мой взгляд, решены»,— говорит господин Егоров. Эксперт предполагает, что изменения не окажут принципиального влияния на ход приемной кампании и большинство вузов получат количество мест, сравнимое с их платным приемом в 2025 году: «Нельзя исключать, что у каких-то университетов возникнут проблемы или в будущем начнут сильнее сокращать места, дорабатывая методику. Но в следующем году разница будет не слишком заметна».

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга (ЕР) полагает, что методика «отвечает тем задачам, которые преследовали депутаты, внося такие поправки». «В первую очередь это должно повысить качество образования и сократить число недобросовестных вузов, которые просто зарабатывают на студентах деньги, но ничему не учат,— уверен он.— Предлагаемый подход не должен затронуть хорошие государственные вузы и тем более отразиться на топовых университетах, куда и на платные места есть конкурс». Депутат предполагает, что для топовых вузов число платных мест может даже увеличиться. «Проецируя методику на свой ректорский опыт (в 2018–2021 годах был ректором РХТУ им. Д. И. Менделеева.— “Ъ”), я с уверенностью могу сказать, что на мой вуз это не оказало бы влияния и не стало ограничительной мерой»,— заключает он.

«Список направлений в перечне можно назвать ожидаемым,— отмечает руководитель лаборатории "Развитие университетов" Института образования НИУ ВШЭ Нияз Габдрахманов.— В первую очередь это социально-гуманитарные направления с внушительным платным набором».

По словам эксперта, на юриспруденцию или экономику вузы действительно нередко принимают студентов с очень низкими баллами, «не заботясь ни о качестве знаний поступивших, ни о качестве самого образования, которое они будут получать».

«Как итог, очень слабые студенты превращаются в слабых выпускников и работают там, где высшее образование не нужно в принципе, тем самым обесценивания его важность в целом»,— заключает он. Наличие ряда технических направлений, по мнению господина Габдрахманова, связано с «разрывом среднего балла "платников" и бюджетников» на эти направления: «На нефтегазовое дело или градостроительство в один и тот же вуз попадают бюджетники с высокими результатами, а "платники" — с низкими. В итоге слабые тянут сильных вниз, и это сказывается на качестве всего обучения. Регулирование платного приема может сократить этот разрыв, повысив уровень поступивших на платные места». По его мнению, регулирование платного приема в первую очередь затронет вузы, «не заботящиеся о качестве поступающих». А на учебные заведения, где ответственно подходят к отбору студентов, «значительного влияния это оказать не должно».

