Будущие учителя выбирают бесцельное обучение

В 2025 году квота на целевое обучение для будущих педагогов была выбрана только на 27,4%, узнал “Ъ”. Лишь 7,4% будущих учителей согласились на бесплатное обучение и соцподдержку при условии обязательной отработки после окончания вуза. Впрочем, годом ранее эта цифра была еще меньше — всего 5,6%. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов считает необходимым дальнейшую популяризацию целевого обучения среди будущих учителей, чтобы привлечь их в школы. Однако опрошенные “Ъ” эксперты считают, что первостепенная задача — удержать молодых педагогов в профессии, поскольку они сталкиваются с «высокой нагрузкой, невысокой оплатой труда и не всегда комфортными условиями работы».

“Ъ” запросил у Минобрнауки данные по обучению будущих учителей. Как оказалось, в 2025 году на бюджетные места на педагогические специальности в вузы поступили 78,6 тыс. человек. Это на 1 тыс. меньше, чем в 2024 году. Однако количество студентов, заключивших целевые договоры, увеличилось с 4,5 тыс. в 2024 году до 5,8 тыс. в 2025-м. Теперь доля целевиков составляет 7,4% от общего числа бюджетников на педагогических направлениях (годом ранее — примерно 5,6%).

Студенты-целевики заключают трехсторонний договор с вузом и будущим работодателем (для педагогических специальностей это, как правило, школы и региональные министерства образования). Получив диплом, специалисты обязаны от трех до пяти лет проработать в организации, с которой был заключен договор. При этом работодатель должен гарантировать студенту социальную поддержку — платить стипендию или оплачивать жилье. Если условия договора не были выполнены, то виновная сторона должна заплатить штраф в размере расходов на обучение (в последние годы законодатели обсуждают возможность увеличить эту сумму). Места в вузах для целевиков выделяются за счет федерального бюджета: ни студент, ни работодатель, ни вуз не оплачивают такое обучение. Поступление происходит в рамках специальной квоты, которая выделяется из общего числа бюджетных мест. Если она не заполняется, то оставшиеся места возвращают в общий конкурс. Распределяя целевую квоту, правительство ориентируется на кадровый прогноз.

В 2025 году квота для будущих педагогов была установлена в диапазоне от 20% до 30% первокурсников на бюджете. Всего было выделено 21,3 тыс. целевых мест. За время вступительной кампании эта квота была выбрана на 27,4% (годом ранее — на 21%). Самым популярным у целевиков стало направление «педагогическое образование с двумя профилями подготовки». Такие выпускники могут преподавать в школах сразу два профильных предмета (например, биологию и английский язык).

Минпросвещения пока не подвело итоги приемной кампании в колледжах, поэтому количество целевиков педагогических направлений в СПО неизвестно. Но в прошлом учебном году из 187,5 тыс. бюджетников в педагогических колледжах лишь 4,7 тыс. человек учились по целевому набору — около 2,5%.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов полагает, что дальнейшее расширение целевого приема поможет привлекать больше выпускников педагогических направлений на работу в государственные школы.

Об этом он заявил журналистам, комментируя идею обязательных отработок для выпускников бюджетных отделений педагогических вузов по аналогии с медиками. Напомним, что в октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект про обязательное заключение целевого договора всеми первокурсниками-бюджетниками медицинских и фармакологических направлений. После выпуска они должны будут минимум три года работать в клиниках, осуществляющих услуги в рамках обязательного медстрахования. Впрочем, последние годы целевой прием на медицинские направления и так покрывал порядка 70% бюджетных мест.

«Общее число обучающихся по целевым договорам постепенно растет. Но это происходит крайне медленно — как в системе среднего профессионального, так и высшего образования,— говорит директор проекта Дирекции приоритетных образовательных инициатив РАНХиГС Айрат Сатдыков.— Главная проблема — долгосрочный характер отношений. Обучение длится от четырех лет, что для современных динамичных условий экономики выходит за горизонт планирования большинства работодателей».

Эксперт считает, что эта проблема особенно остро проявляется в сфере подготовки педагогических кадров, потому что заказчиками обучения чаще всего являются школы, колледжи и вузы, «которые не располагают достаточным объемом ресурсов для выполнения всех обязательств по договорам». Более того, количество выпускников педагогических направлений формально превышает потребности системы образования, добавляет господин Сатдыков, так что ключевой проблемой является «закрепляемость специалистов в профессии». «Высокая нагрузка, невысокая оплата труда и не всегда комфортные условия работы приводят к тому, что значительная часть молодых педагогов покидает школу в первые годы после трудоустройства»,— заключает он.

Профессор Института образования ИО ВШЭ Ирина Абанкина полагает, что целевое обучение в ближайшие несколько лет «точно не станет популярным среди студентов педагогических направлений и не превратится в массовое явление».

«Среди студентов педвузов традиционно гораздо больше девушек. После вузов они нередко сразу уходят в декретный отпуск, поэтому не оказываются в школе,— отмечает эксперт.— Более того, они раньше создают семьи, поэтому просто не готовы к переезду в другой регион, чтобы отрабатывать там целевое направление».

Оценивая перспективы обязательной отработки для педагогов по аналогии с медиками, госпожа Абанкина указывает, что большинство выпускников медвузов, которые не пошли работать в госклиники, все равно остаются в профессии — просто предпочитают коммерческий сектор. «А выпускники педвузов не имеют столько альтернатив, поэтому нередко после окончания учебы в принципе не идут работать по специальности и не становятся учителями. Так что основной задачей здесь является в принципе удержание таких ребят в профессии»,— заключает она.

Полина Ячменникова