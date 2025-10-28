Армия продленного действия

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, вводящий круглогодичный призыв в армию вместо традиционного весеннего и осеннего. Медкомиссии должны выносить решения о годности призывников весь год, а отправка в войска будет происходить по традиционной схеме: в апреле—июле и октябре—декабре. Подобный порядок позволит распределить нагрузку на военкоматы, считают авторы законопроекта. Новые правила позволяют отправить студентов на медкомиссию прямо во время учебы, чтобы потом призвать их сразу после получения диплома, предупреждает адвокат. Другой эксперт отмечает, что у призывников теперь будет больше времени на обжалование решения медкомиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Проект поправок к федеральным законам «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе» в Госдуму внесли глава парламентского комитета по обороне Андрей Картаполов и первый зампред этого комитета Андрей Красов (оба — ЕР). Они предлагают проводить призыв на срочную воинскую службу не дважды в год (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря), а круглогодично — с 1 января по 31 декабря. В течение года призывники будут проходить медицинское освидетельствование и психологический отбор, а также получать решение призывной комиссии. Отправка граждан в войска будет проходить в традиционные сроки, то есть дважды в год, весной и осенью.

Исключение по срокам предложено сделать для жителей Крайнего Севера, сельских жителей, занятых в посевной кампании или уборке урожая, а также учителей.

Например, селян предложено отправлять в войска с 15 октября по 31 декабря, а педагогических работников — с 1 мая по 15 июля. В документе оговаривается и новый порядок подачи заявлений на прохождение альтернативной гражданской службы. Эту бумагу призывнику надлежит подать в военкомат в срок до 1 апреля, если его решено отправить в армию с 1 октября по 31 октября того же года, и до 1 октября — если по решению комиссии он должен оказаться в войсках с 1 апреля по 15 июля следующего года.

По ст. 28 закона «О воинской обязанности и военной службе» призывная комиссия после медицинского освидетельствования гражданина должна принять одно из шести возможных решений: направить в армию, направить на альтернативную службу, предоставить отсрочку, освободить от призыва, зачислить в запас или освободить от исполнения воинской обязанности.

В пояснительной записке к поправкам говорится, что такой порядок позволит «равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу». Господин Картаполов, представляя в сентябре 2025 года документ в Госдуме, заверял коллег, что военкоматы «по три месяца в году» работают фактически круглосуточно, однако необходимость в этом с принятием законопроекта отпадет. Сохранение сроков отправки новобранцев в войска в традиционных рамках депутат связал с тем, что программа подготовки призывников делится на зимний и летний периоды обучения: «К началу каждого периода обучения все подразделения должны быть в основном укомплектованы». Коллеги парламентария интересовались, не стоит ли освободить от срочной службы учителей и врачей из-за кадрового дефицита, но одобрения эта идея не получила.

Ко второму чтению в документе появились поправки к ст. 7.1 закона о воинской обязанности, ограничивающие 30 днями срок действия цифровой повестки. Действующая редакция этой статьи закона запрещает гражданину выезжать из РФ со дня размещения такой повестки в общедоступном цифровом реестре. Еще одной поправкой была предложена норма, согласно которой призывная комиссия может принять решение об освобождении призывника от службы в армии или предоставлении отсрочки без его личной явки в военкомат. 28 октября Госдума приняла закон в третьем чтении.

«Предлагаемый порядок создает для призывников состояние постоянной правовой неопределенности»,— считает адвокат, управляющий партнер ЮК «Альтависта» Владимир Воронин.

По его мнению, новый подход к призыву особенно важен для студентов. Раньше их не могли направить на медицинскую комиссию в период учебы — это было возможно только после окончания обучения и в ограниченный период призыва. Такие правила давали возможность, скажем, поступить в аспирантуру и получить еще одну отсрочку от призыва. «Теперь военкомат может провести все основные процедуры — медкомиссию и принятие решения о призыве — в любое время года, даже в середине учебного семестра,— указывает адвокат.— Как только студент получит диплом и отсрочка закончится, его могут призвать практически моментально — не оставив времени на поиск работы или продолжение обучения».

Для Министерства обороны эта схема, напротив, «крайне выгодна», говорит эксперт: «Она позволяет круглый год вести медосвидетельствование и формировать запас призывников, уже признанных годными к службе. Это кардинально повышает пропускную способность военкоматов. К началу апреля и октября у ведомства уже будет готовый список людей для немедленного пополнения армии. Фактически это создает механизм для быстрого и масштабного призыва без авралов и формального увеличения призывных сроков».

Юрист АБ Kaloy.ru Лев Карманов подчеркивает, что действующие сейчас сроки призыва не меняются. «Так что можно спокойно проходить призывные мероприятия заранее, не боясь принудительной отправки “одним днем”»,— говорит он. Эксперт опасается, что круглогодичные медкомиссии повлияют не только на призывников: «Дело в том, что врачи в призывных комиссиях имеют основную работу в поликлиниках. Сейчас их отрывают от приема только на период призыва, а вот с новым законом могут задействовать круглый год. Обычным людям записаться к врачу будет сложнее».

Адвокат Александр Передрук считает, что у призывников, которые заранее пройдут медицинское освидетельствование, будет больше времени для обжалования решения комиссии. «Такое положение дел в большей мере позволит использовать средства правовой защиты,— считает адвокат.— Также предусмотрена возможность отмены решения о призыве при возникновении новых обстоятельств, если у молодого человека появилось основание для получения отсрочки или освобождения от службы». Еще он особо отмечает возможность предоставления отсрочки без личной явки на заседание призывной комиссии: «Военный комиссариат получает заявление призывника и справку из учебного заведения, затем сам проверяет основания».

«Важным дополнением» господин Передрук называет ограничение даты явки по повестке 30-дневным сроком с момента размещения повестки в реестре. «Это нивелирует риски злоупотребления со стороны военкоматов,— считает он.— Ведь после размещения повестки в реестре призывнику временно ограничивают право на выезд за пределы России. В отсутствие четкого 30-дневного срока военные комиссариаты могли бы выдавать повестку с датой явки через несколько месяцев — и призывники в течение всего этого периода были бы ограничены в правах».

Александр Воронов, Светлана Синица