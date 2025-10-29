Дуров анонсировал запуск сети для дешевых ИИ-вычислений

Основатель Telegram Павел Дуров на форуме Blockchain Life 2025 в Дубае представил новый проект под названием Cocoon. Это децентрализованная сеть для ИИ-вычислений. Разработчики смогут пользоваться искусственным интеллектом, не вкладывая большие деньги в собственную инфраструктуру. Вычислительные мощности им будут предоставлять владельцы видеокарт, которые участвуют в проекте.

Основатель Telegram Павел Дуров

Фото: Albert Gea / Reuters Основатель Telegram Павел Дуров

Запросы на обработку данных будут распределяться по свободным видеокартам в сети, которые выполняют ИИ-вычисления, а владельцы оборудования смогут на этом зарабатывать, сообщил господин Дуров. Он пообещал, что все данные в этой сети будут шифроваться — то есть никто не сможет увидеть, какие именно данные обрабатывают компьютеры.

Эта система отличается от более привычных облачных ИИ-моделей. Например, обработка данных в ChatGPT происходит централизованно — на серверах компании OpenAI. При этом, согласно политике конфиденциальности, запросы и другие данные пользователя могут храниться на серверах, выдаваться по запросу госорганам и другим лицам.

Господин Дуров на форуме заявил, что создание децентрализованных технологий — это единственный путь сохранить «цифровые свободы». Первым крупным клиентом Cocoon станет Telegram, чтобы обеспечить проекту «спрос и хайп». Мессенджер будет использовать систему «для конфиденциальных запросов ИИ», и будет инвестировать в продвижение сети в своей глобальной экосистеме. Запустить проект планируется в ноябре.