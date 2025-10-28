«Мы никому не угрожаем, лишь обеспечиваем свою безопасность»

В Минске 28 октября открылась третья Международная конференция по евразийской безопасности. Выступивший на ней президент Белоруссии Александр Лукашенко не стал скрывать пессимизма по поводу текущего состояния дел в этой сфере, особенно в европейской части континента. Не скрывал он и свою уверенность в том, что о причинах такого положения дел и виновниках этого процесса ему все известно. С подробностями из Минска — корреспондент «Ъ» Анастасия Домбицкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь Выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

В этом году тема Минской конференции по безопасности — «Глобальный мировой беспорядок и головоломка евразийской безопасности». За три года, что проводится конференция, тема впервые была сформулирована так, что вызвала больше вопросов, чем ответов. Причем, как показали выступления участников, не только у слушателей, но и у самих спикеров.

Главный из них — удастся ли избежать «новой большой европейской войны», к которой, как заявил со сцены глава МИД РФ Сергей Лавров, ведут приготовления те, кто находится «к западу от Союзного государства». Свою речь в этом году российский министр, как и ранее, во многом посвятил критике европейцев во всех ее возможных проявлениях, особое внимание уделив военному строительству. Им, по словам господина Лаврова, в Европе занимаются повсеместно.

«Франция и Англия условились о координации между их ядерными силами, создали некую Антанту для разработки ракетных систем. Немцы подписали с британцами соглашение, по сути, о военном сотрудничестве,— начал перечислять Сергей Лавров.— А теперь буквально на днях из Лондона стали раздаваться голоса о придании этому англо-германскому военному сотрудничеству еще и ядерного измерения». «Хотелось бы спросить, чувствуют ли себя европейцы в большей безопасности, когда их элиты расчехляют топор войны?» — в конце концов спросил он участников конференции, сопроводив свой вопрос короткой паузой, чтобы у тех было время на размышления.

Военную тему поднял со сцены первый же спикер — президент Белоруссии Александр Лукашенко. К теме подготовки к большому конфликту он подвел участников постепенно, начав с проблем помельче, но для Минска явно имевших значение,— попыток соседей саботировать проводимое им мероприятие, куда тем не менее, по его словам, в этом году все же доехали представители 48 стран (в прошлом году было 38).

Как заявил белорусский лидер, накануне конференции «оппоненты» Белоруссии «провернули безумную аферу» с закрытием литовско-белорусской границы. Предлогом стали обвинения Вильнюса в адрес Минска в «контрабанде сигарет» посредством воздушных шариков, из-за которых литовские власти несколько раз закрывали КПП на границе с соседом. Этот акт господин Лукашенко назвал «элементом гибридной войны», которую против Белоруссии, с его слов, развернули соседи и «другие силы». Какие именно, он не уточнил, но не забыл здесь же обмолвиться, что «обольщаться по США» не стоит.

«Вот этот XXI век: закрытое небо, колючая проволока, полное неприятие инакомыслия. И это только начало»,— заключил Александр Лукашенко. А затем, упомянув в числе прочего усилия Европы по наращиванию военного потенциала, наконец перешел от локального к глобальному. «К чему эта вся риторика? — задался вопросом белорусский лидер.— У меня только один ответ: к сожалению, чтобы общество все больше привыкало к мысли о войне».

Указав на стремление европейцев нарастить военный потенциал таким образом, чтобы он «многократно превосходил» возможности соседей, глава белорусского государства посетовал: «Политики забыли, какие ужасы принесла Вторая мировая война. Поверили, что наращивание военного потенциала их обезопасит». «Нет и еще раз нет!» — возразил господин Лукашенко, назвав решение европейцев увеличивать бюджет на вооружение «путем в никуда, очередной ступенькой по лестнице эскалации».

При этом белорусский лидер поспешил развеять опасения соседей по поводу возможного нападения на них со стороны России и Белоруссии. Именно этой, якобы существующей угрозой европейцы и объясняют свои шаги по наращиванию военного потенциала. «В последнее время нас и Россию упрекают, что, вот, завтра-завтра-завтра… если мы не оттяпаем Польшу, а может быть, и Прибалтику, а может быть, все вместе… ну как минимум Сувалкский коридор пробьем,— разошелся Александр Лукашенко.— Чепуха полная!»

«Никуда мы не нацелены, никакая Европа, Париж и Лондон не нужны»,— заверил господин Лукашенко, добавив заодно, что «даже» Литва и Польша, и те не нужны, как и сама эскалация.

Затем белорусский лидер посчитал нужным довести до участников конференции, среди которых было немало европейцев, почему не считает наделавшее шума размещение в Белоруссии российского «Орешника» шагом к еще большей эскалации. «Размещение этого оружия в Беларуси не что иное, как ответная мера на эскалацию ситуации в регионе и современные угрозы,— пояснил он.— Мы никому не угрожаем, лишь обеспечиваем свою безопасность».

Вероятно, в этом с Александром Лукашенко могли бы согласиться и в России, однако об «Орешнике» Сергея Лаврова на пресс-конференции в Минске никто из журналистов не спрашивал. Зато спросили о реакции мира на недавний запуск новой российской крылатой ракеты «Буревестник», испытания которой, как ранее указали в Кремле, не должны внести напряжение в отношения России и США. Ответ господин Лавров дал короткий, но исчерпывающий. «Как-то все притихли»,— сказал министр.

Анастасия Домбицкая