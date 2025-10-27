Трамп назвал «неуместным» заявление Путина о ракете «Буревестник»

Президент США Дональд Трамп назвал «неуместным» заявление президента РФ о крылатой ракете «Буревестник». О завершении ее испытаний Владимир Путин объявил 26 октября и высказал мнение, что в мире не существует аналогов.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

«Он должен положить конец войне, — заявил Дональд Трамп на борту своего самолета (цитата по Reuters). — Война, которая должна была продлиться неделю, идет уже четвертый год. Этим он должен заниматься, а не испытывать ракеты».

В выходные начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Владимиру Путину заявил, что испытания крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» прошли успешно. Испытательный полет 21 октября стал самым продолжительным в истории программы — ракета находилась в воздухе около 15 часов и преодолела дистанцию в 14 тыс. км. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев позднее заявил, что информация об испытаниях «напрямую доносится до руководства и ключевых людей в администрации президента США».