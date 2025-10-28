Хинштейн раскритиковал Балицкого за слова о том, что куряне не защищали регион

Губернатор Курской области Александр Хинштейн призвал своего запорожского коллегу Евгения Балицкого извиниться за слова о том, что куряне якобы не защищали свой регион во время вторжения вооруженных сил Украины в 2024 году. Об этом господин Хинштейн написал в своем Telegram-канале.

«Даже в условиях мирного времени подобные высказывания официального лица недопустимы. А уж тем более сегодня, когда слово — это тоже оружие, и враг пытается использовать любую ситуацию, чтобы раскачать наше общество»,— возмутился курский губернатор.

Евгений Балицкий сделал упрек в адрес жителей Курской области 28 октября, отвечая на вопросы в ходе «прямой линии». «Мы все делали для того, чтобы защитить в 2023 году нашу область. И мы защитили ее. Не чета, кстати, курчанам»,— сказал запорожский губернатор.

По словам господина Хинштейна, такие заявления «абсолютно неприемлемы». «Они оскорбляют всех курян, которых Евгений Балицкий, никогда не бывавший в Курской области, ошибочно именует курчанами. Особенно тех, кто героически защищал и продолжает защищать нашу землю; тех, кто погиб за нее; тех, кто никогда больше не увидит своих отцов, сыновей и мужей,— написал курский губернатор.— Очень надеюсь, что у моего коллеги хватит мужества публично признать свою неправоту и извиниться перед жителями нашего региона».

Андрей Прах