Набиуллина о росте цен, переохлаждении экономики, перегреве спроса и НДС

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме. Она заявила о планах регулятора по снижению ключевой ставки, а также рассказала, когда ожидать снижения темпов роста цен и по какому сценарию движется российская экономика. Главные заявления госпожи Набиуллиной — в подборке «Ъ».

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О ключевой ставке

Текущий цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год.

Все решения ЦБ по ставке исходят из того, что нужно как можно быстрее завершить период роста цен, при этом не допустив переохлаждения экономики.

Скоропалительное снижение ключевой ставки перечеркнуло бы весь достигнутый процесс.

Экономике РФ больше всего может навредить резкий рост совокупного спроса из-за несвоевременного снижения ключевой ставки.

При уверенном возвращении инфляции к цели есть существенное пространство для снижения ставки.

О росте цен

Во второй половине 2026 года текущие темпы роста цен опустятся к целевому показателю в 4%.

Инфляционные ожидания в ближайшие месяцы могут остаться высокими под влиянием роста НДС, цен на бензин и утильсбора.

Оценить влияние временных факторов на инфляцию можно будет постфактум, пока нужно проявлять разумную осторожность, относиться к рискам с изрядной долей консерватизма.

О повышении НДС

Вклад повышения НДС в инфляцию может быть до 0,8 п. п. Это прямое влияние. Может еще быть косвенное.

Повышение НДС позволит лучше сбалансировать бюджет РФ в среднесрочной перспективе.

При прочих равных без повышения НДС пришлось бы держать высокие ставки в экономике дольше.

О состоянии российской экономики

Экономика РФ идет по сценарию управляемого выхода из перегрева спроса.

Основным ограничением для роста экономики остаются ресурсные возможности.

О субсидировании IPO

Правительство поддержало инициативу ЦБ о субсидировании выхода компаний на рынок капитала, но с отдельными ведомствами продолжаются дискуссии.

Эрдни Кагалтынов