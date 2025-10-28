Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Набиуллина о росте цен, переохлаждении экономики, перегреве спроса и НДС

Глава ЦБ рассказала, как повышение НДС скажется на инфляции

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме. Она заявила о планах регулятора по снижению ключевой ставки, а также рассказала, когда ожидать снижения темпов роста цен и по какому сценарию движется российская экономика. Главные заявления госпожи Набиуллиной — в подборке «Ъ».

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О ключевой ставке

  • Текущий цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год.
  • Все решения ЦБ по ставке исходят из того, что нужно как можно быстрее завершить период роста цен, при этом не допустив переохлаждения экономики.
  • Скоропалительное снижение ключевой ставки перечеркнуло бы весь достигнутый процесс.
  • Экономике РФ больше всего может навредить резкий рост совокупного спроса из-за несвоевременного снижения ключевой ставки.
  • При уверенном возвращении инфляции к цели есть существенное пространство для снижения ставки.

О росте цен

  • Во второй половине 2026 года текущие темпы роста цен опустятся к целевому показателю в 4%.
  • Инфляционные ожидания в ближайшие месяцы могут остаться высокими под влиянием роста НДС, цен на бензин и утильсбора.
  • Оценить влияние временных факторов на инфляцию можно будет постфактум, пока нужно проявлять разумную осторожность, относиться к рискам с изрядной долей консерватизма.

О повышении НДС

  • Вклад повышения НДС в инфляцию может быть до 0,8 п. п. Это прямое влияние. Может еще быть косвенное.
  • Повышение НДС позволит лучше сбалансировать бюджет РФ в среднесрочной перспективе.
  • При прочих равных без повышения НДС пришлось бы держать высокие ставки в экономике дольше.

О состоянии российской экономики

  • Экономика РФ идет по сценарию управляемого выхода из перегрева спроса.
  • Основным ограничением для роста экономики остаются ресурсные возможности.

О субсидировании IPO

  • Правительство поддержало инициативу ЦБ о субсидировании выхода компаний на рынок капитала, но с отдельными ведомствами продолжаются дискуссии.

Эрдни Кагалтынов

