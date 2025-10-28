Набиуллина о росте цен, переохлаждении экономики, перегреве спроса и НДС
Глава ЦБ рассказала, как повышение НДС скажется на инфляции
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме. Она заявила о планах регулятора по снижению ключевой ставки, а также рассказала, когда ожидать снижения темпов роста цен и по какому сценарию движется российская экономика. Главные заявления госпожи Набиуллиной — в подборке «Ъ».
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина
О ключевой ставке
- Текущий цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год.
- Все решения ЦБ по ставке исходят из того, что нужно как можно быстрее завершить период роста цен, при этом не допустив переохлаждения экономики.
- Скоропалительное снижение ключевой ставки перечеркнуло бы весь достигнутый процесс.
- Экономике РФ больше всего может навредить резкий рост совокупного спроса из-за несвоевременного снижения ключевой ставки.
- При уверенном возвращении инфляции к цели есть существенное пространство для снижения ставки.
О росте цен
- Во второй половине 2026 года текущие темпы роста цен опустятся к целевому показателю в 4%.
- Инфляционные ожидания в ближайшие месяцы могут остаться высокими под влиянием роста НДС, цен на бензин и утильсбора.
- Оценить влияние временных факторов на инфляцию можно будет постфактум, пока нужно проявлять разумную осторожность, относиться к рискам с изрядной долей консерватизма.
О повышении НДС
- Вклад повышения НДС в инфляцию может быть до 0,8 п. п. Это прямое влияние. Может еще быть косвенное.
- Повышение НДС позволит лучше сбалансировать бюджет РФ в среднесрочной перспективе.
- При прочих равных без повышения НДС пришлось бы держать высокие ставки в экономике дольше.
О состоянии российской экономики
- Экономика РФ идет по сценарию управляемого выхода из перегрева спроса.
- Основным ограничением для роста экономики остаются ресурсные возможности.
О субсидировании IPO
- Правительство поддержало инициативу ЦБ о субсидировании выхода компаний на рынок капитала, но с отдельными ведомствами продолжаются дискуссии.
