Компания Nvidia первой в мире достигла капитализации $5 трлн

29 октября после открытия торгов на бирже NASDAQ акции американской технологической корпорации Nvidia выросли на 5%. Ее капитализация достигла $5,01 трлн. Таким образом, она стала первой компанией в мировой истории, преодолевшей отметку $5 трлн.

Акции Nvidia активно растут в последние несколько лет в связи с высоким спросом на ее чипы для ИИ. В последние недели росту ее акций способствовала целая серия крупных сделок, объявленных компанией. 28 октября она объявила о планах инвестировать в финскую компанию Nokia $1 млрд. Ранее она сообщила о намерении инвестировать $100 млрд в OpenAI и $5 млрд в Intel. За последний месяц акции Nvidia выросли на 15%, а с начала 2025 года — более чем на 55%.

По мнению сооснователя консалтинговой компании Cumberland Advisors Дэвида Котака, «выдающаяся оценка» капитализации в $5 трлн означает также высокие ожидания от компании. «Она (такая оценка.— “Ъ”) оправдается, только если маржа и прибыль сохранят нынешнюю траекторию роста или даже улучшат ее»,— считает он.

Яна Рождественская