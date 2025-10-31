Введение новых правил утильсбора отложат до 1 декабря

Срок вступления в силу новых правил расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей перенесут на месяц, до 1 декабря. Об этом сообщили в Минпромторге. Проект постановления уже внесен в правительство, уточнили в пресс-службе ведомства.

Планировалось, что новые правила вступят в силу с 1 ноября. Однако принято решение о переносе, чтобы учесть интересы граждан, которые уже заказали и оплатили автомобили с мощностью двигателя свыше 160 л.с., отметили в Минпромторге. Отсрочка позволит завершить доставку автомобилей по действующим заказам.

Изменения не затронут тех, кто уже оплатил утилизационный сбор на иностранные автомобили по действующим параметрам. Министерство рекомендует учитывать новые правила при планировании заказов на иностранные автомобили.