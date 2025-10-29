Квоте обещают найти работников

Минтруд предлагает увеличить в 2026 году квоту на квалифицированных работников из-за рубежа на 20% — до 279 тыс. разрешений. Большая часть заявок, по данным министерства, поступила на рабочих для промышленных предприятий. При этом, хотя именно квотирование наряду с оргнабором указано как приоритетные механизмы привлечения мигрантов в новой Концепции миграционной политики, квоту этого года компании по итогам первого полугодия выбрали только на четверть.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Минтруд предлагает увеличить квоту для иностранных работников в следующем году. Ведомство опубликовало соответствующий проект постановления на портале regulatiтon.gov.ru. Напомним, часть работников на российском рынке труда приезжает из «визовых» стран дальнего зарубежья — в основном из Индии, Китая, Африки, Малайзии, Бангладеш. Каждый год Минтруд на основании заявок российских компаний формирует квоты на таких специалистов, которые впоследствии рассматривает межведомственная комиссия. В 2026 году Минтруд предлагает выдать до 278,9 тыс. разрешений на работу в РФ квалифицированным специалистам из-за рубежа. Как пояснили в пресс-службе, почти 92% от общей квоты — квалифицированные рабочие для промышленных предприятий и масштабных инфраструктурных проектов. Меньшинство — неквалифицированные рабочие, занятые в тяжелых условиях труда, и иные сотрудники, например ветеринарные санитары или рабочие по уходу за животными.

Отметим, что в 2025 году объем квоты был почти на 45 тыс. разрешений меньше, и за первое полугодие этого года работодатели привезли в РФ только четверть заявленной тогда численности иностранных работников. Такие результаты продолжают многолетний тренд падения интереса к РФ в странах дальнего зарубежья. Как следует из статистики МВД, если в 2016–2019 годах в РФ ежегодно приезжали работать примерно 120–130 тыс. таких мигрантов, то впоследствии этот показатель сократился до 100–115 тыс.

Впрочем, в перспективе власти планируют развивать квотирование более активно. Это следует из опубликованной в середине октября Концепции государственной миграционной политики РФ на 2026–2030 годы. Именно этот инструмент, по мнению авторов документа, позволит работодателям перейти к организованным формам привлечения рабочей силы из-за рубежа. Также, как следует из концепции, власти планируют активнее развивать оргнабор мигрантов. Теперь, по данным “Ъ”, отдельный закон для регулирования этого процесса создает МВД (ему же передана от правительства разработка миграционной политики в целом). Ведомство, по данным “Ъ”, будет и руководить оргнабором, несмотря на то что год назад свой проект в этой сфере уже представил Минтруд. Концептуальным отличием, по данным “Ъ”, будет план по объему рабочей силы, которую ведомства хотели бы привлекать именно таким образом. Если Минтруд считал реалистичным оргнабор в примерно 300 тыс. работников ежегодно, то в новой версии механизма целевым значением через несколько лет может быть уже свыше миллиона работников. Напомним, в общей сложности в РФ на работу сейчас приезжают примерно 3,5 млн человек.

«Оргнабор мог бы работать как механизм доставки работников для крупных предприятий. Однако для малого и среднего бизнеса этот инструмент может оказаться неудобным, особенно если таким предприятиям вменят строительство общежитий для мигрантов и контроль их передвижения за пределами рабочего места»,— отмечает независимый эксперт в сфере миграции Вадим Коженов. «Мы уже проходили фазу набора иностранцев под индивидуальные предприятия — до 2007 года, и этот механизм работал с перебоями, в результате чего его отменили и перешли к либерализации рынка труда мигрантов, в том числе с помощью патентов. Зачем возвращаться к механизму, который избыточно зарегулирует миграцию и увеличит коррупционные риски?» — задается вопросом завлабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Ольга Чудиновских.

Передача полномочий от Минтруда в МВД — тренд: на первый план в регулировании миграции выходит не экономическая составляющая, а вопросы национальной безопасности. В условиях охлаждения рынка труда, о котором ранее заявляли кадровые платформы, этот тренд мог бы иметь ограниченные последствия (см. “Ъ” от 16 октября). Однако, возражает замдиректора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников, уровень вакансий на конец второго квартала этого года, по данным Росстата, составлял 8%, что повторяет рекордные значения 2024 года. «Поэтому мигранты все также нужны российскому рынку труда»,— заключает он.

Анастасия Мануйлова