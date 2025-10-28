Пену как ветром сдуло

Продажи пива в рознице в июле—сентябре сократились на 17,9% год к году, а за первые девять месяцев года — на 16,9%. Обвал спроса объясняется холодным летом и ростом цен, так как за год пиво в России подорожало на 17,5%. Впрочем, снижение продаж фиксируется почти во всех ключевых алкогольных категориях, включая вина и водку.

Объем розничных продаж пива в третьем квартале составил 171,3 млн дал, сократившись на 17,9% год к году, следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). За январь—сентябрь снижение составило 16,9%, до 462,36 млн дал. Отрицательный тренд и в смежных категориях. Продажи пивных напитков за первые девять месяцев года потеряли 5,9% год к году, до 73,24 млн дал. В сегменте сидра, пуаре и медовухи по итогам января—сентября отмечен прирост на 1,3%, до 8,74 млн дал. Но в третьем квартале снижение достигло 11,4%, до 3,08 млн дал. Во многом фактором падения стало изменение структуры потребления, считают в РАТК.

Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин поясняет, что розничные продажи пива в России сокращаются по отношению к высокой базе прошлого года. Было длинное жаркое лето, мы видели резкий рост, напоминает он. Эксперт сомневается, что в четвертом квартале картина изменится. Конец года для пива традиционно самый слабый по продажам. Гендиректор «Волковской пивоварни» Алексей Аксель говорит, что с августа падение продаж стало более выраженным. Он связывает это с общим охлаждением FMCG-рынка и снижением потребительской активности.

Сдерживать розничные продажи пива может и рост цен на продукцию.

Согласно Росстату, в сентябре литр пива в России стоил в среднем 197,58 руб. Год к году значение прибавило 17,5%. Производители повышали закупочные цены с начала года из-за увеличения акцизов, издержек и сохраняющейся зависимости от импортного сырья (см. “Ъ” от 10 марта). Влияние этого фактора на рынок будет сохраняться. Совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский считает, что в 2026 году, с ростом налогового бремени, бутылка пива в рознице может подорожать еще на 7–8 руб.

Директор по категорийному менеджменту группы «Лента» Елена Лямина говорит, что потребительский спрос на пиво меняется. Некоторые популярные лицензионные марки пива за год подорожали почти на треть, и потребители ищут более дешевые аналоги, поясняет она. Ритейлеры, по словам эксперта, анализируют поведение покупателей и их переориентацию с одним брендов на другие, оперативно реагируя на меняющийся спрос.

Снижение продаж пива действительно прослеживается, несмотря на стабильный объем производства.

Согласно РАТК, в январе—сентябре было выпущено 688,05 млн дал пива. Год к году значение сократилось только на 0,6%. На рынке формируется «пивной пузырь»: производится существенно больше продукции, чем реализуется, констатирует господин Небольсин. Хотя падение сейчас фиксируют не все участники рынка. В ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») в третьем квартале заметили рост продаж пива и пивных напитков на 13% год к году.

Игорь Хавский ожидает дополнительного проседания объемов потребления с начала 2026 года. Господин Аксель не исключает, что бизнесу придется переходить на выпуск альтернативных напитков, столкнувшихся с менее выраженным падением. Хотя найти альтернативы производителям будет непросто. Несмотря на общее снижение спроса, пиво по-прежнему наиболее востребованный в России алкоголь. Согласно «Нильсен», за 12 месяцев с сентября 2024 по август 2025 года на него пришлись 43,1% денежных продаж в категории.

Другие виды спиртного сейчас тоже теряют потребителей. Согласно РАТК, в январе—сентябре в России было реализовано 148,54 млн дал алкогольной продукции, без учета пива, сидра, пуаре и медовухи. Год к году показатель потерял 10,9%. Снижение фиксируется почти во всех ключевых категориях, включая вина, водку, коньяк и прочее (см. “Ъ” от 17 октября).

Владимир Комаров, Александра Мерцалова