Минтранс предложил ввести политику «семейноцентричности» в развитие транспортной отрасли

Министр транспорта Андрей Никитин утвердил пакет методических рекомендаций, направленных на введение «семейноцентричности» в развитие транспортной отрасли, сообщает пресс-служба ведомства.

Как пояснили в Минтрансе, методические рекомендации включают три направления работы — создание комфортной среды для пассажиров с детьми, для работников сферы и для студентов транспортных вузов, которые являются родителями.

Первый раздел предлагает выделить парковочные места для семей с детьми на вокзалах и аэропортах, установить детские кресла в автобусах, организовать пандусы для детских колясок, а также обучить персонал отрасли «основам работы с семьями».

Второй раздел предполагает внедрение гибких графиков для сотрудников транспортной системы с детьми, а также создание в офисах комнат матери и ребенка и игровых пространств.

Третий раздел предлагает транспортным вузам ввести адресные меры поддержки для студентов с детьми, в том числе материальную помощь, дистанционный формат обучения и гибкий график учебы.

В ведомстве считают, что единая политика «семейноцентричности» повысит качество сервиса в отрасли, а также укрепит ее кадровый потенциал.

Полина Мотызлевская