Тракторы тронулись

Темпы падения рынка сельхозтехники к концу года сократились после резкой просадки — до 26,5% за девять месяцев против 32,8% в первом квартале. Спрос сейчас поддерживают появление более привлекательных лизинговых программ и необходимость обновления парка. Но даже в 2026 году участники рынка не ждут возврата к докризисным показателям.

Продажи российской сельхозтехники на внутреннем рынке за январь—сентябрь сократились на 26,5% год к году, до 114,3 млрд руб., подсчитали в «Росспецмаше». На рынке, соглашаются опрошенные “Ъ” эксперты, наметился устойчивый тренд на замедление темпов падения. Еще в первом квартале фиксировалось сокращение реализации сельхозтехники на 32,8%, в январе—мае — на 32,9%, в первом полугодии — на 32,1%, согласно данным ассоциации.

Отгрузки российской сельхозтехники на внутренний рынок в январе—сентябре 2025 года Выйти из полноэкранного режима Вид техники Объем продаж (шт.) Изменение год к году (%) Комбайны зерноуборочные 1570 –42,1 Комбайны кормоуборочные самоходные 150 –17,6 Тракторы сельскохозяйственные 1971 –36,5 Плуги 1880 0,4 Культиваторы 1397 –9,8 Бороны 2174 –18,4 Сеялки 2481 –5,6 Машины для внесения удобрений 270 39,2 Опрыскиватели 739 –13,2 Косилки 1733 –16,7 Жатки 1760 –6,0 Пресс-подборщики 673 –36,0 Зерноочистительные машины 474 –39,2 Открыть в новом окне Источник: «Росспецмаш».

Рынок импортной сельхозтехники, по оценке председателя правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александра Алтынова, просел примерно на 40%. «В лучшем случае до конца года падение будет не нарастать»,— прогнозирует эксперт. Собеседники “Ъ” добавляют, что по китайской технике нет значительных объемов продаж, в том числе в связи с рисками проблем с сервисным обслуживанием.

Коммерческий директор технического холдинга «ЭкоНива» Геннадий Непомнящий отмечает, что на некоторые виды сельхозтехники начал появляться спрос. Это, по его мнению, прежде всего связано со снижением ключевой ставки, что стимулирует появление более выгодных лизинговых программ, в том числе от «Росагролизинга». «Устойчивость рубля также помогает с продажами, потому что импортные машины, в том числе китайские, остаются доступными»,— добавляет топ-менеджер.

Кроме того, по словам господина Непомнящего, рынок стимулирует необходимость сохранения высокого уровня производства сельхозпродукции: запас прочности у сельхозтехники в парке аграриев на грани исчерпания. «Большинство из них признают: подошло время капитальных ремонтов или массовых обновлений. Некоторые выбирают именно второй вариант, поскольку оба капиталоемкие»,— говорит эксперт.

Впрочем, несмотря на точечные позитивные факторы, существенного роста продаж сельхозтехники, в том числе в 2026 году, участники отрасли не ждут. В «Росспецмаше» сейчас не видят предпосылок к тому, что динамика отгрузок российской сельхозтехники в следующем году будет выше, чем в текущем. Не ждет кардинальных перемен и Геннадий Непомнящий: по его прогнозу, в 2025 году в среднем падение рынка составит 25% относительно «не самого успешного» 2024 года. «В 2026 году ожидаем покупки техники на уровне 2025-го или немного выше»,— продолжает топ-менеджер, уточняя, что из-за выбытия техники и роста цен на запчасти новые машины, вероятно, покупать будут больше. Аналогичен прогноз господина Алтынова: продажи на уровне 2025 года.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting полагает, что определенному росту рынка в следующем году будет способствовать вероятное снижение ставок, выравнивание ценовой конъюнктуры и увеличение финансирования программы 1432 (субсидирование скидок на российскую сельхозтехнику). Глава Минпромторга Антон Алиханов ранее говорил, что объем финансирования программы в 2026 году планируется увеличить на 1 млрд руб., до 11 млрд руб.

По мнению источника “Ъ” в отрасли, более или менее заметный рост рынка сельхозтехники возможен только в 2027 году. «Но речь не идет о возврате к показателям пика — 2022–2023 годов: рынок явно был перегрет. Скорее вернется к уровню 2019–2020 годов»,— считает он. Наиболее заметный рост в штуках, продолжает собеседник “Ъ”, ожидается в сегменте небольших тракторов (до 85 лошадиных сил) для коммунального хозяйства и личного пользования. «Они самые дешевые, их быстрее смогут купить»,— поясняет он.

Александр Алтынов замечает, что в текущий кризис стоимость сельхозтехники, как иногда происходит в условиях низкого спроса, не снижалась. Господин Непомнящий уточняет, что цены на российскую технику растут из-за инфляции, на импортную — из-за удорожания логистики и таможенного оформления. Сильное влияние на изменение цен продолжат оказывать утилизационный сбор и ожидаемое повышение НДС, добавляет топ-менеджер.

Наталия Мирошниченко