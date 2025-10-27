В России ограничат число льготных кредитов по семейной ипотеке

С 1 февраля 2025 года россиянам запретят оформлять две льготные ипотеки на одну семью, следует из сообщения пресс-службы Минфина. Новые правила направлены на предотвращение злоупотреблений и обеспечение справедливости в системе субсидий.

Супруги будут обязаны выступать созаемщиками при оформлении льготной ипотеки. Если их доходов не хватит для получения кредита, они смогут привлечь третьих лиц. В Минфине считают, что такие меры поддержат семьи, действительно нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

На прошлой неделе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о необходимости избежать концентрации льготных ипотечных кредитов в столичных регионах. Она призвала получателей ипотеки оставаться «на родной земле», отметив, что более половины льготных кредитов приходится на Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области.