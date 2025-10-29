Amazon купил запрещенный в России фильм «Айта»

На стриминговом сервисе Amazon Prime Video вышел фильм «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева. Вместе с этим на площадке появились и другие фильмы постановщика: «Черный снег», «Наша зима» и «Проклятие. Мертвая земля».

Как господин Бурнашев рассказал «Ведомостям», сейчас его фильмы смогут посмотреть зрители из Канады, Мексики, Австралии, Великобритании, Ирландии, Франции, Бельгии, Португалии, Швейцарии, Люксембурга и Италии. Позже фильм выйдет и в других странах, сообщил он. Сделка по продаже прав на фильмы состоялась при поддержке американской компании Rising Sun Media, отметил режиссер.

«Для меня важно, что якутское кино теперь увидит зритель за пределами России. Наши истории универсальны — они про любовь, страх, вину, поиск себя, но мы рассказываем их через призму якутской культуры, через нашу речь, нашу землю, наши символы»,— сказал Степан Бурнашев.

Премьера «Айты» состоялась 30 марта 2023 года. Осенью того же года фильм удалили из российских онлайн-кинотеатров по требованию Роскомнадзора. В ведомстве заявили, что в картине режиссер якобы демонстрирует «информацию, противоречащую принципам единства народов России». Ровно через неделю Минкультуры отозвало прокатное удостоверение фильма.

