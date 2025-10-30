У Трампа и Си наметилось согласие

В южнокорейском городе Пусан, примерно в 85 км от основных мероприятий АТЭС в Кенджу, 30 октября прошли долгожданные переговоры между лидерами КНР и США Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. Они не стали прорывными, однако принесли, прежде всего американской стороне, много приятных тактических побед. Пекин согласился не вводить контроль над поставками своих редкоземельных металлов, дал согласие на возобновление импорта из Штатов сои и обещал лучше бороться с беспокоящей Вашингтон контрабандой фентанила. Взамен Китай получил незначительное снижение тарифов на свой экспорт в США. Все самое сложное, включая ряд геополитических вопросов, лидеры отложили на потом, договорившись о взаимных визитах в будущем году.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин не проводили личной встречи с 2019 года. С тех пор к давней и так и не решенной проблеме несбалансированных торговых отношений двух ведущих экономик мира добавились трения, вызванные технологическим прогрессом Китая (в чем Штаты увидели угрозу себе), а также конфликт на Украине и связанные с этим обвинения в адрес Пекина: якобы тот опосредованно содействует Москве. Все эти факторы вкупе с новой тарифной войной, развязанной против КНР во второй срок Трампа, и ответными мерами Китая в отношении Штатов лишь способствовали дальнейшему напряжению в отношениях между двумя державами.

Однако в дни, предшествовавшие нынешнему общению с Си, глава Белого дома был полон оптимизма. «Я думаю, что мы заключим сделку»,— уверенно заявил он накануне переговоров, добавив, что это будет «отличная сделка для обеих стран».

Позитивный настрой Дональд Трамп транслировал и по итогам встречи с председателем Си. Встреча была «удивительной», заявил президент США журналистам по окончании переговоров, сообщив, что он и его китайский визави, которого он называл «жестким переговорщиком», «договорились почти обо всем».

Чуть позже глава Белого дома добавил: если оценивать общение с Си Цзиньпином по десятибалльной шкале, то он бы поставил 12 баллов.

Что касается конкретных итогов, то их оказалось немного и по-настоящему прорывными их не назовешь.

Во-первых, Китай обещал возобновить закупки американской сои. Проблема была серьезной: в недалеком прошлом КНР ввозила ее из Штатов на миллиарды долларов ежегодно, но на фоне торговой войны эти закупки упали практически до нуля, что серьезно ударило по сельскохозяйственным штатам Америки.

Во-вторых, Трамп заявил, что Си Цзиньпин приложит все усилия, чтобы остановить нелегальные поставки прекурсоров фентанила — ингредиентов, необходимых для производства наркотика, из-за которого Штаты накрыла настоящая эпидемия смертей.

В-третьих, Китай отказался от планов усилить контроль над поставками в Штаты своих редкоземельных металлов, что очень сильно нервировало американцев. И неспроста: на долю КНР приходится около 70% добычи и 90% переработки редкоземельных металлов, которые используются в производстве самых разных товаров, от смартфонов до истребителей. «Мы сосредоточились на контроле экспорта редкоземельных металлов из Китая, и они будут поддерживать этот поток, что весьма важно… Они не собираются вводить контроль над редкоземельными металлами»,— сообщил Трамп журналистам.

В обмен на это президент США снизил введенные из-за разногласий вокруг борьбы с поставками фентанила пошлины на китайские товары с 20% до 10%. Таким образом, совокупные тарифы уменьшились с нынешних 57% до 47%.

Первые заявления китайской стороны оказались менее конкретны, но также достаточно позитивны. Еще в начале встречи с Трампом Си Цзиньпин приветствовал «обнадеживающий прогресс», достигнутый делегациями Китая и США на торговых переговорах на прошлой неделе, отметив, что именно он проложил путь к встрече в верхах. Далее китайский лидер заметил, что отношения двух стран в целом остаются стабильными, а тот факт, что «стороны не всегда согласны друг с другом»,— «это нормально». «Китай и США должны обеспечить уверенное продвижение вперед гигантского корабля китайско-американских отношений»,— будто бы дал наставление самому себе и Трампу товарищ Си.

Чуть позднее, когда лидеры уже разошлись каждый по своим делам — Трамп на самолет, а Си Цзиньпин на мероприятия по линии АТЭС, Министерство коммерции КНР сообщило, что, помимо прочего, стороны договорились приостановить на один год реализацию ряда запретительных мер и ограничений, о которых они успели объявить в последние недели. В этот список, например, вошли взаимные меры против морской, логистической и судостроительной отраслей. Кроме того, согласно отчету китайского ведомства, Штаты взяли на себя «позитивные обязательства» в сфере инвестиций, а Китай выразил согласие «надлежащим образом» урегулировать вместе с американцами вопросы, связанные с TikTok.

В общей сложности общение двух лидеров заняло всего 1 час 40 минут, что несколько озадачило экспертов.

Ни в Вашингтоне, ни в Пекине не публиковали официальное расписание встречи, но ранее Трамп предполагал, что его переговоры с Си могут занять до четырех часов. То, что переговоры уложились в столь короткое время, навело многих на мысль, что лидеры сосредоточились только на вопросах, согласия по которым заранее достигли их команды переговорщиков.

Впрочем, главы КНР и США успели затронуть и украинскую тему. «Украина поднималась очень остро. Мы долго говорили об этом, и мы будем работать вместе, чтобы найти возможность что-то сделать»,— заявил Трамп уже на борту самолета, как обычно, не приводя ни малейших подробностей, например, о том, что Си Цзиньпин думает о его требовании прекратить покупать российскую нефть.

А вот тема Тайваня, которая всегда была главным раздражителем для Китая, считающего все связанное с островом своим внутреннем делом, не звучала вообще.

Давая понять, что нынешнее взаимодействие с председателем КНР было не финальной точкой, а лишь стартом длительного процесса нормализации отношений, глава Белого дома анонсировал: «довольно скоро» за нынешней встречей может последовать полномасштабное торговое соглашение. «У нас не так уж много серьезных препятствий»,— отметил он.

Все оставшиеся шероховатости и трения стороны, очевидно, будут обсуждать в ближайшие месяцы. А уже в апреле будущего года Дональд Трамп посетит Китай, за чем последует и ответный визит председателя Си в Штаты.

Наталия Портякова