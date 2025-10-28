Действующего президента Кот-д'Ивуара переизбрали на четвертый срок

Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара одержал победу на выборах в четвертый раз, согласно предварительным результатам. Об этом сообщает агентство Reuters. 83-летний бывший международный банкир набрал 89,77% голосов.

Предшественник Алассана Уаттары Лоран Гбагбо отказался признать поражение в этой гонке, что спровоцировало четырехмесячную войну, в результате которой погибло около 3 тыс. человек.

С тех пор господин Уаттара наблюдает период относительной стабильности и устойчивого экономического роста в крупнейшем в мире производителе какао.

Бывший министр торговли Жан-Луи Бийон, признавший в воскресенье свое поражение, получил 3,09% голосов, а бывшая первая леди Симона Гбагбо — 2,42%.

Явка избирателей составила около 50%, что сопоставимо с явкой на президентских выборах 2020 и 2015 годов, но намного ниже 80%, проголосовавших в первом туре в 2010 году.