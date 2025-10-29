Балицкий извинился перед жителями Курской области за упрек о защите региона

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий объяснил, что под «курчанами», которые якобы не защищали свой регион во время вторжения вооруженных сил Украины в 2024 году, он имел в виду бывших руководителей области, которые «непосредственно виновны в той ситуации». Об этом господин Балицкий написал в своем Telegram-канале.

По его словам, действия тогдашних чиновников «привели к вторжению противника на территорию России». Речь идет об экс-губернаторе Курской области Александре Смирнове, его бывшем заместителе Алексее Дедове, а также ряде их подчиненных и бизнесменов, обвиняемых в особо крупной растрате при строительстве фортификаций на границе с Украиной.

28 октября, отвечая на вопросы в ходе «прямой линии», Евгений Балицкий сделал упрек в адрес жителей Курской области. «Мы все делали для того, чтобы защитить в 2023 году нашу область. И мы защитили ее. Не чета, кстати, курчанам»,— сказал господин Балицкий. На эти слова резко отреагировал курский губернатор Александр Хинштйен, назвав их «абсолютно неприемлемыми».

«Приношу свои извинения жителям Курской области, которые могли воспринять мои слова на свой счет. Жители Запорожской и Курской областей плечом к плечу выбивали противника, наши добровольческие отряды все восемь месяцев дислоцировались на курской земле, работали волонтерские объединения, и эта поддержка всегда была и будет обоюдной»,— написал Евгений Балицкий, выразив надежду, что жители региона «поймут его позицию».

