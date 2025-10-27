Мэр Казани рассказал о неумении жителей пользоваться унитазом

Мэр Казани Ильсур Метшин раскритиковал жителей города за большое количество засоров. На аппаратном совещании руководителей органов муниципального образования и подразделений исполнительного комитета Казани господин Метшин призвал горожан пользоваться унитазом по назначению.

Мэр Казани обвинил жителей в неумении пользоваться унитазом

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Мэр Казани обвинил жителей в неумении пользоваться унитазом

«50 засоров в день — это результат безответственности жителей. В прямом смысле в унитаз спускают что ни попадя. Научились пользоваться смартфонами, советуются с искусственным интеллектом каждую минуту, а с унитазом... к сожалению, проблема», — прокомментировал ситуацию господин Метшин.

За девять месяцев текущего года работники МУП «Водоканал» устранили свыше 13 тыс. засоров канализации, вызванных сбросом предметов личной гигиены и салфеток. А общий износ сетей водоснабжения и водоотведения Казани превышает 70%.

Анна Кайдалова