Лувр ограбили по-домашнему

В деле об «ограблении века» во Франции появились новые задержанные. И новая сенсация: за кражей в Лувре — сюжетом, достойным голливудского сценария,— стояли не гении злодейства, а рядовые ворюги. Типичные до анекдота обитатели парижских пригородов: иммигрантское происхождение, серая биография, случайные заработки, прежние судимости — ничего от романтических грабителей искусства. Не скрывает разочарования корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AbdulВ Saboor / Reuters Фото: AbdulВ Saboor / Reuters

Следствие продвигается быстро. Сначала двое мужчин — 34 и 39 лет — были помещены под стражу и обвинены в «краже, совершенной организованной группой, и в соучастии с целью совершения преступления».

Первого арестовали вечером 25 октября в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, когда он собирался лететь в Алжир без обратного билета. Уроженец этой страны, находившийся во Франции с видом на жительство с 2010 года, обитал в Обервилье на северной окраине Парижа, где бетонные коробки соседствуют с халяльными лавками, китайскими супермаркетами, магазинчиками восточных специй. Сидел без работы. Подрабатывал курьером и мусорщиком. В его полицейском досье — дорожные правонарушения и одно дело о краже.

Второго задержали в тот же вечер. Француз по паспорту, но из семьи малийских иммигрантов, он уже дважды привлекался за кражи с отягчающими обстоятельствами в 2008 и 2014 годах и должен был предстать перед судом в ноябре по новому делу. Подрабатывал нелегальным извозом. Его ДНК обнаружили на осколках витрины галереи и на инструментах, брошенных при побеге.

Пока что не нашли подтверждения слухи о том, что у грабителей были сообщники в самом Лувре. Зато выяснилось, что система видеонаблюдения вокруг дворца устарела морально и технически. Состояние центрального пункта наблюдения и постов на территории музея парламентская комиссия назвала «удручающим». Даже в день кражи камеры не зафиксировали очевидные нарушения: грузовик с подъемником, остановившийся в запрещенном месте прямо у фасада Лувра, не вызвал тревоги у операторов.

Сейчас после первых арестов началась вторая волна задержаний. Еще пять человек взяли в Париже и в департаменте Сена-Сен-Дени. Один из них, вероятно, был мотоциклистом, сопровождавшим налетчиков. Его ДНК также нашли на месте преступления. Остальные четверо, как пояснила парижский прокурор Лор Бекко, «могут пролить свет на ход событий». Пять новых допросов, пять линий возможного развития — и, возможно, выход на организатора.

Но пока ни намеков на заказчика, если он был, ни следов драгоценностей. «Я хочу сохранить надежду, что они будут найдены и возвращены нации. Эти украшения, разумеется, невозможно продать. Любой, кто их купит, станет соучастником преступления»,— подчеркнула прокурор Бекко. Но можно ли надеяться на честность и патриотизм барыг из Сен-Дени и на то, что они до смерти испугаются участвующего в расследовании Центрального управления по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей? На кону не менее €88 млн, причем ценность этих предметов измеряется не деньгами, а историей.

Прокурор Лор Бекко осторожна в формулировках: оба мужчины, отправленных за решетку, «частично признали факты». То есть присутствие на месте преступления, но не вину. Может, у них просто не хватило в тот день денег на билет в Лувр, а посмотреть на драгоценности короны хотелось до безумия? Пришлось лезть в окно. В этом тупом «уходе в отказ» в ответ на неопровержимые доказательства также проявился незаурядный ум злоумышленников.

«Идеальное преступление», о котором говорили журналисты, оказалось на редкость примитивным. На месте преступления грабители не оставили разве что своих удостоверений личности: более 150 образцов ДНК и отпечатков было найдено экспертами. Адвокаты одного из обвиняемых так и сказали: «Между исключительным характером дела и совершенно ординарной личностью нашего клиента зияет пропасть».

Невероятное «ограбление века» на глазах превращается в рядовое и привычное, отличающееся от налета на пригородный магазин только ценой и ценностью похищенного. С делом Лувра оказались связаны не Арсены Люпены и не профессоры Мориарти, не Грегори Пеки из «Как украсть миллион», а «пригородные канальи», воплощение банальности мелкой преступности. Что, несомненно, еще обиднее.

Алексей Тарханов