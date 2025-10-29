Трафик по графику

Начиная с августа голосовой трафик в России вырос в среднем более чем на четверть по всей стране и более чем на 50% в Москве. Такая динамика может быть связана с тем, что в Москве абоненты ранее активнее пользовались звонками в мессенджерах. При этом операторы связи уже начали менять тарифы из-за перераспределения трафика, но пока добавляя в них минуты для звонков, а не повышая цены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В среднем по России с начала августа (с момента блокировки звонков в мессенджерах) голосовой трафик вырос на 9%, в Московском регионе — на 47,9%, рассказали “Ъ” в Т2. Похожая динамика наблюдается и у других операторов: например, у «СберМобайла» с начала августа голосовой трафик в среднем по России вырос на 24%, в Московском регионе — на 45%. У «Т-Мобайла» в октябре голосовой трафик вырос в среднем на 66% в Москве и на 41,5% в остальных регионах. В «Вымпелкоме» и «МегаФоне» отказались от комментариев.

Роскомнадзор в начале августа 2025 года заблокировал голосовые звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России), так как эти мессенджеры, по мнению властей, в основном используются для обмана и вымогательства денег.

Собеседник “Ъ” на телеком-рынке добавляет, что в целом по стране голосовой трафик вырос в тех регионах, где люди привыкли к высокому качеству интернета и «много звонили в WhatsApp или Telegram». По его словам, наибольший прирост в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске. При этом минимально изменился голосовой трафик в регионах, где массово блокируют мобильный интернет из-за атак БПЛА,— там абоненты и так не пользовались звонками через мессенджеры, говорит он.

«Такое различие между Москвой и регионами может быть связано с тем, что среди абонентов "Т-Мобайла" из столицы больше молодежи, для которой мессенджеры раньше были основным способом общения. Жители регионов, наоборот, старше и консервативнее, из-за чего мессенджерами и раньше пользовались не так активно, отдавая предпочтение мобильной связи»,— объясняет представитель оператора.

При этом из-за изменения поведения абонентов операторы связи уже обновляют тарифы.

В МТС говорят, что «фиксируют рост потребности абонентов в голосовых сервисах и отвечают на запросы рынка широкими возможностями голосового общения в линейке тарифных планов». Представитель оператора говорит, что компания не только увеличила пакет минут для «молодежного» тарифа с 50 до 200, но у их абонентов популярен и дополнительный пакет минут. В Т2 обновили безлимитный тариф, в котором нет ограничений по интернету, СМС и звонкам внутри сети Т2, при ограничении минут на звонки другим операторам. В «СберМобайле» говорят, что при «устойчивом изменении структуры потребления готовы предложить новые решения», а в «Т-Мобайле» — что пока не обновляли тарифы.

«Операторы не будут повышать тарифы, а просто предложат абонентам другие, с большим пакетом минут и большей стоимостью. Это может незначительно повысить выручку операторов, а также частично скорректирует ARPU (показатель средней выручки на одного пользователя за определенный период.— “Ъ”)»,— объясняет гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. На стабилизацию ситуации могут уйти месяцы: кто-то продолжит активнее пользоваться традиционными мобильными звонками, кто-то мигрирует в доступные мессенджеры, добавляет управляющий партнер «ТМТ-Консалтинга» Константин Анкилов.

«Для операторов связи рост голосового трафика не несет критических технологических последствий: инфраструктура построена с запасом пропускной способности»,— уверен основатель агрегатора услуг мобильной связи «Экомобайл» Игорь Жиленко. Тем не менее если голосовой трафик будет расти и дальше, то «операторам надо будет вкладываться в расширение инфраструктуры». С другой стороны, операторы могут опасаться делать долгосрочные вложения, так как голосовой трафик будет постепенно распределяться между альтернативными мессенджерами, считает директор по продуктам Vigo (средства для мониторинга и управления сетью) Антон Прокопенко.

Алексей Жабин