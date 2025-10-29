Уличную певицу Наоко снова арестовали на 13 суток за концерт в центре Петербурга

Суд в Петербурге снова отправил под административный арест на 13 суток уличную певицу Диану Логинову (псевдоним Наоко). По второму протоколу ей вменили ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового пребывания граждан, повлекшая нарушение общественного порядка).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебное заседание по делу солистки уличной группы "Стоптайм" Наоко (Диана Логинова), обвиняемой по делу о публичной дискредитации армии, в Ленинском районном суде. Солистка уличной группы "Стоптайм" Наоко (Диана Логинова) во время заседания.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Судебное заседание по делу солистки уличной группы "Стоптайм" Наоко (Диана Логинова), обвиняемой по делу о публичной дискредитации армии, в Ленинском районном суде. Солистка уличной группы "Стоптайм" Наоко (Диана Логинова) во время заседания.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Также по этому делу арестован гитарист группы «Стоптайм» Александр Орлов, выступавший вместе с Наоко и привлеченный по тому же протоколу.

Напомним, что накануне, 28 октября, Ленинский районный суд Санкт-Петербурга признал Логинову виновной в дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). До этого вокалистка группы «Стоптайм» уже отбыла 13 суток за организацию несанкционированного концерта в центре Петербурга. Теперь она арестована по второму протоколу.

По административному делу о дискредитации ВС РФ исполнительнице был назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Репертуар подвел под статью».

Андрей Цедрик