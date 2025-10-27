Валютный след привел к суду

Как стало известно “Ъ”, в Орле завершено расследование уголовного дела о выводе в Сингапур €2,4 млн со счетов предприятия, занимавшегося поставками сухпайков для армии. Обвинение в превышении должностных полномочий предъявлено бывшему директору орловского филиала Россельхозбанка (РСХБ) Михаилу Шихману, сам он считает себя жертвой оговора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Шихман

Фото: Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина Михаил Шихман

Фото: Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина

Управление ФСБ по Орловской области завершило предварительное следствие по уголовному делу бывшего руководителя филиала Россельхозбанка Михаила Шихмана, которому инкриминируется превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Как рассказали “Ъ” источники в правоохранительных органах, сейчас обвиняемый знакомится с материалами дела.

Михаил Шихман возглавлял орловский филиал РСХБ с 2012 года. В апреле этого года его задержали и заключили под стражу, после чего он лишился поста. Как сообщали в ФСБ России, в основу уголовного дела легла история корпоративного конфликта в зарегистрированном в Московской области ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат» (ММК). Эта компания занималась изготовлением индивидуальных рационов питания для российской армии в рамках контракта с АО «Военторг» на оборудовании и мощностях АО «Орловский мясоперерабатывающий комбинат» (структура группы компаний «Агросоюз "Любава"») и ООО «Барышский мясокомбинат» (Ульяновская область). В 2021 году суд признал ММК банкротом.

Следствие считает, что директор филиала РСХБ, где обслуживался ММК, в начале 2020 года дал подчиненным указание о переводе €2,4 млн по фиктивному внешнеторговому контракту в адрес зарегистрированной в Сингапуре компании Albequipment trading PTE. LTD. Арбитражный суд Москвы в рамках дела о банкротстве ММК признал эту сделку неправомерной. Согласно первоначальной версии обвинения, которую раскрывали в ФСБ России, ущерб банку оценивался в 167,7 млн руб.

Михаил Шихман вину не признает. В начале октября на личной странице топ-менеджера банка в соцсети «ВКонтакте» было опубликовано открытое письмо, где была изложена его позиция по делу. Господин Шихман считает, что стал жертвой оговора, а следствие, не проведя очных ставок и допросов с участием сотрудников головного офиса РСХБ, не установило истину по делу.

Так, по словам бывшего топ-менеджера, возглавляемый им филиал не осуществлял ни валютного контроля, ни иностранных переводов.

Господин Шихман утверждает, что в январе 2020 года сам принял решение заблокировать все операции по счетам ММК для защиты интересов банка, проинформировав руководство о потенциальных рисках.

Он подчеркнул, что отсутствие корыстного умысла в его действиях доказывает техническая невозможность проведения филиалом иностранного перевода.

Адвокат Михаила Шихмана Андрей Рыбалов сказал “Ъ”, что не может комментировать дело без согласования со своим доверителем.

Сделка ММК с сингапурской компанией легла в основу другого уголовного дела. В 2024 году его бывший руководитель и владелец комбината Дмитрий Атрощенко получил шесть лет колонии за перевод денег иностранной компании по подложным документам (п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Он вину отрицал, а топ-менеджеры ГК «Агросоюз "Любава"» Михаил Лакшин и Михаил Родников утверждали, что подсудимый выводил через иностранную компанию деньги, полученные по госконтракту от «Военторга».

Сергей Толмачев, Воронеж