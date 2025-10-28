У логопарка все сложилось

На складском рынке закрылась крупная сделка. Central Properties продала логопарк на 41 тыс. кв. м в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, стоимость которого может превышать 3,1 млрд руб. Покупателем выступил закрытый паевой инвестфонд под управлением УК БФА, связанной с Людмилой Коган. Сейчас объект может генерировать арендный доход в 410 млн руб. в год. Но складской рынок Санкт-Петербурга переживает не лучшие времена: вакантность на нем с начала года выросла в три раза.

Фото: «Вэйлкорп лимитед» Складской комплекс «Вэйлкорп»

Фото: «Вэйлкорп лимитед»

Central Properties Сергея Егорова и Дениса Степанова продала складской комплекс «Вэйлкорп» в Санкт-Петербурге, рассказал источник “Ъ” на рынке недвижимости. Согласно СПАРК, 17 октября состав учредителей балансодержателя этого актива ООО «Вэйлкорп лимитед» сменился. 95% долей перешли ООО «Рентики», 5% — АО «Компания "Махаон"». Бенефициар «Рентики» — закрытый паевой инвестфонд (ЗПИФ) «Симметрия» под управлением ООО УК БФА Татьяны Стукань, которая также выступала гендиректором «БФА Девелопмент» Людмилы Коган. В УК БФА и Сергей Егоров не ответили на запрос “Ъ”.

Людмила Коган — вдова предпринимателя Владимира Когана и одна из богатейших женщин России. Ее состояние Forbes оценивает в $1,2 млрд. Госпожа Коган на начало 2022 года была основным акционером банка «Уралсиб». Другой ее актив — компания «Интерлизинг», которая по итогам 2024 года заняла десятую позицию среди крупнейших лизинговых компаний по версии «Эксперт РА». В конце 2024 года большая часть доли госпожи Коган в этом бизнесе перешла к фонду под управлением УК БФА.

«Вэйлкорп» — логистический комплекс площадью 41 тыс. кв. м, введенный в эксплуатацию в 2008 году. Изначально это первый и единственный российский актив Logicor, одного из крупнейших складских девелоперов Европы. В марте 2023 года компания приняла решение уйти из страны, продав склад Central Properties за 1,7–1,8 млрд руб. (см. “Ъ” от 14 марта 2023 года).

Central Properties специализируется на инвестициях в недвижимость: сейчас она управляет 1,7 млн кв. м стоимостью 114 млрд руб. Компания могла продать «Вэйлкорп» в рамках пересмотра портфеля. Было принято решение зафиксировать прибыль, перераспределив капитал в более приоритетные и ликвидные активы, предполагает директор в департаменте складской недвижимости Ricci Алексей Слепов. Директор департамента складской и промышленной недвижимости Remain Александр Федоров говорит о ребалансировке портфеля. В сентябре 2025 года Central Properties приобрела у девелопера «Мегастрой» логистический комплекс в Красноярске на 41,4 тыс. кв. м, который арендует маркетплейс Wildberries.

Текущую стоимость «Вэйлкорпа» директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Илья Князев оценивает в 3,1–3,3 млрд руб.

Александр Федоров предполагает, что стоимость сделки могла составить 3,5–4 млрд руб. Аналогичные объекты сдаются по 10 тыс. руб. за 1 кв. м в год, приводит данные старший директор офиса CMWP в Санкт-Петербурге Андрей Амосов. Исходя из этой оценки, проект может генерировать доход на уровне 410 млн руб. ежегодно.

Господин Слепов не исключает, что УК БФА будет удерживать «Вэйлкорп» как доходный актив, проведя его модернизацию. Речь может пойти о капитальном ремонте и выработке нового позиционирования для повышения арендных ставок либо логистический парк может быть упакован в ЗПИФ при наличии инвестиционного спроса, говорит он. Этот инструмент на рынке сейчас считается востребованным. По итогам третьего квартала 2025 года активы рыночных ЗПИФов недвижимости превысили 725 млрд руб., прибавив 8% за квартал и более чем треть год к году (см. “Ъ” от 21 октября).

Конъюнктура на складском рынке сейчас усложняется. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области с начала 2025 года доля вакантных площадей выросла в три раза: с 1,1% до 3,4%, или 207 тыс. кв. м, подсчитали в Remain. Последний раз сопоставимый объем площадей пустовал в кризисном 2020 году. В контексте общеэкономической неопределенности компании стали корректировать свои планы по развитию и отказываться от избыточных помещений, поясняет партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин.

Дарья Андрианова