Не думай о Конгрессе свысока

В Госдуме, как выяснил “Ъ”, с осторожностью оценивают перспективу встречи с американскими конгрессменами, проведение которой достаточно уверенно анонсировал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев после визита в США. Российские парламентарии пока избегают конкретики и твердых прогнозов, но согласны, что «вопрос восстановления диалога» назрел уже давно.

В 2018 году спикер Вячеслав Володин (второй справа) с удовольствием принимал в Госдуме конгрессменов США (в центре — глава комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби)

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

О предстоящей встрече российских депутатов с американскими конгрессменами Кирилл Дмитриев сообщил 26 октября в своем Telegram-канале. В частности, он рассказал, что накануне встретился с конгрессвумен Анной-Паулиной Луной, которая «высказалась за диалог Россией» и «подтвердила желание провести встречу американских конгрессменов» с российскими думцами. Причем эта встреча, по данным господина Дмитриева, «будет организована в ближайшее время и является важным диалогом между парламентами наших стран».

Официально эту информацию руководство Госдумы пока не комментировало. Однако некоторые опрошенные “Ъ” депутаты осторожно выразили готовность к такому диалогу. Например, первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) считает, вопрос о восстановлении межпарламентского диалога «назрел давно». Но говорить о потенциальных участниках такой встречи пока преждевременно, подчеркнул коммунист.

«Возвращение к нормальности» на фоне «попыток выстраивания российско-американского диалога на высшем и рабочем уровнях» со стороны Анны-Паулины Луны «можно только приветствовать», отметил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов. «Партия войны» по обе стороны Атлантики подталкивает президента США Дональда Трампа к эскалации конфликта на Украине, но некоторые «здравомыслящие» члены американского Конгресса осознают «чудовищные последствия такого шага», уверен справоросс: «Поэтому их усилия по нормализации ситуации надо поддерживать». Хотя рассуждать о повестке возможной встречи пока все-таки рано, подчеркнул господин Миронов. Сторонам предстоит определить круг тем, диалог по которым на парламентском уровне мог бы быть продуктивен, а для начала нужно просто «найти людей, которые готовы нас слушать и слышать», заключил партиец.

Наиболее формализованный канал межпарламентского взаимодействия между Россией и США появился в 2004 году и работал на основе взаимодействия двух верхних палат. Группа «Сенат Конгресса США — Совет федерации РФ» де-факто проработала до 2014 года. Ее координаторами с российской стороны в разное время были видные сенаторы, включая нынешнего вице-спикера Совфеда Константина Косачева. Встречи проходили в обеих столицах. Чаще всего парламентарии взаимодействовали в формате круглых столов и затрагивали широкий круг вопросов: стратегическая стабильность, нераспространение ядерного оружия, экономическое сотрудничество, визовые вопросы.

В Госдуме делегация Конгресса США в последний раз побывала в 2018 году, ее возглавлял председатель комитета Конгресса США по ассигнованиям Ричард Шелби. Инициатором встречи выступил посол США в России республиканец Джон Хантсман. Мероприятие прошло за закрытыми дверями. Позже россияне рассказывали, что американцев интересовали конфликт в Сирии, ситуация на Украине и «российское вмешательство в выборы в США».

Депутатская группа по сотрудничеству с парламентом США работала и в текущем созыве Госдумы, напоминает политолог Павел Склянчук, но после февраля 2022 года она фактически прекратила работу: «Информацию о ней даже убрали с официального сайта». Глава этой группы Вячеслав Никонов (ЕР) гипотетически мог бы и сейчас возглавить российскую делегацию, предполагает эксперт. Повестка же переговоров, по его мнению, «на данном этапе вряд ли была бы субстантивной» и скорее была бы призвана показать американской стороне «консолидацию всех политических сил» вокруг президента РФ.

С российской стороны многие парламентарии готовы к диалогу, отмечает политолог Дмитрий Еловский, но вопрос в том, готовы ли к такому разговору американские конгрессмены. Спектр тем для разговора на уровне парламентских делегаций широк: это и вопросы гуманитарного сотрудничества в третьих странах, и обсуждение совместных социально-культурных проектов в странах, где пересекаются интересы двух стран, полагает эксперт.

