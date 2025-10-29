Так говорил Посейдон

29 октября Верховный главнокомандующий Владимир Путин приехал в военный госпиталь в Москве и навестил там бойцов, которые подарили ему иконы со следами от пуль. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, впрочем, впечатлен предложением президента к иностранным журналистам приехать в окруженные российскими войсками украинские войска и убедиться, что все обстоит для них так, как он и говорит (а главное, потом выехать). И внимание!.. Море волнуется, раз!.. У нас теперь еще и «Посейдон».

В военном госпитале имени Мандрыка Верховного главнокомандующего ждали несколько бойцов. Все они были после ранений, все лечились в этом госпитале, некоторым по 21–22 года.

В справке, подготовленной Министерством обороны, про этих парней рассказано так. Например, «Владислав Бобко, родился 8 июля 2004 года, работал сварщиком... В 2023 году лучший друг военнослужащего — участник СВО Денис Руденко, находясь в отпуске, рассказал Владиславу, как они воюют и громят врага. В 2024 году его друг погиб, после чего Владислав решил подписать контракт с Минобороны и убыть в зону проведения СВО...

...Выполнял задачу по освобождению Антоновского железнодорожного моста... После успешного выполнения боевой задачи ефрейтор Владислав Бобко особо вспоминает тяжесть продвижения внутри технологического тоннеля, так как на его полу не хватало пролетов и приходилось вручную перемещать тяжелые железные решетки полов, которые они тащили с начала моста. В ходе выполнения боевой задачи был ранен товарищ ефрейтора Владислава Бобко, который подорвался на мине, сброшенной противником с квадрокоптера. Владислав оказал ему первую медицинскую помощь, однако от полученных травм и ранений его боевой товарищ скончался у него на руках. Тело погибшего сослуживца разведчики не бросили и вынесли в точку эвакуации».

Двум бойцам пришла в голову идея подарить Владимиру Путину на день рождения две иконы со следами от пуль и осколков. При этом иконы, как выяснилось, немалого размера, на сердце их не спрячешь. Да и форма странная.

Более того, Верховный главнокомандующий привез ведь этот подарок с собой в госпиталь, откуда ребята уже, судя по всему, выписались, но ради такого случая вернулись. Владимир Путин хотел показать им (а на самом деле всем) их же подарок.

И судя по тому, что держал их Верховный главнокомандующий в руках даже с некоторым напряжением, иконы были тяжелые.

Все выяснилось еще из одной справки, которую я изучил.

«Иван Лёксин, родился 1 декабря 1983 года в Монголии и был назван в честь деда — Лёксина Ивана Григорьевича, который в 1941 году был курсантом Подольского пехотного училища и совместно со своими однокурсниками совершил великий подвиг, защищая подступы к Москве от наступающих фашистов. Его дед — один из уцелевших курсантов, который прошел всю войну.

После окончания школы в 2002 году Иван Лёксин служил в Кантемировской дивизии, в которой готовили разведчиков-снайперов. За несколько месяцев до окончания службы подписал контракт с МО РФ и поехал учиться в 332-ю школу прапорщиков Воздушно-десантных войск... В июне 2009 года, уволившись с военной службы по окончании контракта, поступил и окончил Московский горный университет... Во время подготовки к выполнению боевой задачи по освобождению моста у одного из офицеров Иван увидел плиту с написанной на ней иконой Святой Троицы и попросил командование о разрешении написать на своей и Колыванова бронеплитах лики Святых.

После выполнения боевой задачи по освобождению Антоновского железнодорожного моста прапорщик Иван Лёксин совместно с сослуживцами, которые впоследствии погибли, из подручных средств изготовили флагштоки и в пробоины железнодорожного полотна выставили флаги Российской Федерации и военной разведки... При подготовке к выполнению очередной боевой задачи, обслуживая снаряжение и экипировку, обнаружил след от пули на плите бронежилета. Рассказал об этом своему товарищу — Руслану Колыванову, который к своему удивлению, тоже обнаружил повреждения от пули и осколков.

За все время нахождения на СВО Иван Лёксин многое обдумал и для себя осознал, что хочет отучиться на офицера и в дальнейшем приносить пользу своему государству».

То есть это были списки Святой Троицы на плитах бронежилетов двух бойцов. И Владимир Путин держал в руках именно плиты бронежилетов со следами от пуль, которые они обнаружили, к своему удивлению.

Причем все, кто стоял сейчас перед Верховным главнокомандующим, участвовали в штурме этого моста.

— Для меня было необычно,— сказал им Верховный главнокомандующий,— что вы, находясь в такой ситуации, когда вы воюете, вспомнили о дне рождения и подарили не просто подарок, а именно святыни, которые, по сути дела, спасли вам жизнь! Иконы, защитившие ваше здоровье и вашу жизнь (Да, теперь все было понятно.— А. К.)... Я со своей стороны тоже приготовил вам сувениры...

Вряд ли это были, например, такие же плиты с его бронежилета. Хотя ничего уже нельзя было исключить.

Все вместе они зашли в палату, где лежал раненый и все-таки еще не вылечившийся Руслан Колыванов, тот самый, который, «тоже обнаружил повреждения от пули и осколков» на плите бронежилета, расписанной ликами святых.

— Как себя чувствуешь? — спрашивал Владимир Путин, не меньше минуты держа его руку в своей.

— Хорошо...— признавался тот.

— Ну дай Бог...— повторял Владимир Путин, и именно в данном случае, надо признать, это были не просто слова.

Руслан Колыванов искренне улыбался. Он, кстати, был единственным военнослужащим за последнее время, кто не встал при появлении Верховного главнокомандующего.

— В известном смысле повезло...— качал головой Владимир Путин.— С ребятами поговорю, а потом зайду к вам еще.

И, по информации “Ъ”, зашел.

Потом вместе с министром обороны Андреем Белоусовым и начальником госпиталя Павлом Крайнюковым Верховный главнокомандующий выпил с бойцами, штурмовавшими мост, чаю (попросил и Руслану Колыванову принести).

— Хочу что подчеркнуть...— сказал Владимир Путин.— Я уже много раз говорил и говорю это сознательно, с полным основанием... Все, кто находится в зоне специальной военной операции, на фронте, на войне, они все ведут себя героически!.. Вы понимаете, прилететь может в любую секунду и куда угодно...

Они-то понимали.

— Но все-таки штурмовые отряды, спецназ и войсковая разведка — такие люди, как вы,— это все-таки требует особой закалки, это требует особого характера... Это очевидные вещи, просто очевидные! И мне очень приятно отметить, что у нас есть такие люди, как вы.

Особенно живые и на вид здоровые.

Затем Владимир Путин в двух словах описал происходящее, по его информации, на фронте:

— Ситуация в целом в зоне проведения специальной военной операции складывается для нас благоприятно,— президент настаивает на этом уже не первый раз за последние дни.— В двух местах, как вы знаете, публично уже сказали об этом, в двух местах, в городе Купянске и городе Красноармейске, противник оказался блокированным в окружении.

По этому поводу, как известно, есть разные мнения, и Верховный главнокомандующий выступил, признаться, с неожиданной инициативой:

— Кстати говоря, обсуждал этот вопрос с командующими соответствующих группировок, они не против, Андрей Рэмович (министр обороны господин Белоусов.— А. К.), не против того, чтобы запустить в зоны окружения противника представителей средств массовой информации, иностранных журналистов и украинских журналистов, с тем чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходит!

Такого еще, кажется, не было на этой войне. Да и было ли в истории других войн?

— Убедились бы,— продолжал президент,— в том состоянии, в котором находятся окруженные войска Украины, с тем чтобы политическое руководство Украины приняло бы соответствующие решения по судьбе своих граждан и своих военнослужащих! Так, как они это когда-то сделали в «Азовстали» (в Мариуполе.— А. К.). Такая возможность у них будет.

Украинское командование, впрочем, до сих пор не признает факт окружения. И ход был тем более интересным. Владимир Путин, таким образом, был абсолютно уверен в том, что говорил про окружение.

— Нас беспокоит,— произнес он,— только одно: чтобы с украинской стороны не было никаких провокаций. Мы готовы прекратить боевые действия на определенное время — на несколько часов... На два, на три, на шесть часов...

Ого, даже на шесть.

— С тем,— добавил президент,— чтобы группы журналистов могли зайти в эти населенные пункты, посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти. Мы готовы в определенные точки… к определенной точке их подвести, с тем чтобы с той стороны украинские военнослужащие их приняли...

В каком смысле «приняли»?.. Их самих, можно сказать, уже считай что «приняли», если все так и есть... А как может быть не так, если поступило такое щедрое предложение?

Кажется, иностранные журналисты (в отличие, возможно, от украинских) должны бы уцепиться за это предложение.

— Самое главное — это избежать провокаций с украинской стороны,— озабоченно сказал Владимир Путин,— с тем чтобы там какой-нибудь дрон не прилетел, кто-нибудь из этих журналистов не пострадал, а потом попытались бы на нас свалить это происшествие... Нам это не нужно. Мы, наоборот, готовы сделать все так, как я сейчас говорю. Вопрос только в том, готова ли к этому украинская сторона.

По замыслу тех, кто придумал, выглядело красиво. Но не очень много шансов, что мероприятие состоится, ибо доверия друг к другу по понятным причинам никакого, и если одна сторона это придумала, то другая станет относиться в такой инициативе по определению с предубеждением и заподозрит что-то адское. Если вдруг не решит использовать в свою пользу.

Да, ничего себе придумали.

— Тоже слышали наверняка: совсем недавно была испытана новая, новейшая ракета неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой («Буревестник».— А. К.),— проинформировал бойцов Верховный главнокомандующий.— Она имеет безусловные преимущества, мы можем гордиться достижениями наших ученых, специалистов, инженеров, рабочих, которые все это делали!

И он пустился в увлекательные подробности:

— Преимущества заключаются в том, что эта небольшая ядерная двигательная установка... Она при сопоставимой мощности, скажем, с атомным реактором атомной подводной лодки в тысячу раз меньше, чем ядерный реактор на подводной лодке... В тысячу раз!.. Но самое-то главное даже не в этом. Самое главное в том, что если обычный ядерный реактор запускается в течение часов и дней, недель, то этот ядерный реактор запускается в течение минут и секунд! Вот это огромное достижение.

Владимир Путин просто-таки выдавал военные тайны.

— И в народном хозяйстве мы сможем это применять, сможем применить в будущем при решении проблемы энергообеспеченности в Арктике, в лунной программе будем использовать,— он имел в виду, надеюсь, небольшой атомный реактор, а не саму ракету.— И даже сейчас радиационно-защищенная электроника, используемая в ракете «Буревестник», уже используется в космических программах, так что это прорыв не только в области повышения обороноспособности страны, но и в целом в науке, в народном хозяйстве будущего!

Тут наконец прозвучал и «Посейдон», про который Владимир Путин самого начала, с 2018 года говорил в связке с «Буревестником». Но «Посейдон» в последние дни никак не фигурировал в сводках Владимира Путина.

— Вчера,— рассказал он теперь,— провели еще одно испытание еще одного перспективного комплекса. Это подводное безэкипажное изделие «Посейдон», тоже с ядерной энергетической установкой! Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел определенное количество времени.

Верховный главнокомандующий испытывал определенное воодушевление даже сейчас:

— Это огромный успех, потому что кроме всех преимуществ, о которых я говорил в отношении «Буревестника», здесь тоже минимальные размеры. Если там в тысячу раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке, здесь в сто раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке! Но зато мощность «Посейдона» значительно превышает мощность даже нашей самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности «Сармат»! Такой в мире нет, как «Сармат», и у нас он еще на дежурстве не стоит... Скоро появится на дежурстве,— пообещал президент.

Бойцы сосредоточенно слушали. Они понимали: сейчас лучше ничему тут не мешать: хоть Верховный и обращается к ним, а только не их ума это дело. Решаются какие-то дела на самом верху, похоже.

— Но «Посейдон»,— неумолимо продолжал президент,— значительно превышает «Сармат» по мощности. И кроме того, по скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится, и способов перехвата не существует!

Все, точка. И да, это было вкусно.

Теперь можно было высказаться и бойцам.

Иван Лёксин попросил слова и довольно подробно рассказал, как воевал его дед.

Владимир Путин выслушал его и произнес:

— Во-первых, я не уверен, что вы знали в деталях, как воевал ваш дед, правда? Это же недавно пришло из архива?..

Ого, тут была, видимо, подоплека.

— Мне сегодня, благодаря министру обороны…— смешался Иван Лёксин.

Это было лишнее, этого он мог и не говорить. Верховный взял бойца за руку и перебил:

— Смотри, не знал, что дед так воевал, а сам воюешь так же, как дед!.. Это в генах у нас, понимаете?.. Не зная даже… Я совсем недавно прочитал про своего дядю, который воевал во время войны. Когда в Приморье был... Мне губернатор из архива достал. Я и не знал, что в Приморье!.. Посмотрел, как другие там воевали... Посмотрел, как мой дед писал своему сыну на фронт! Я этого ничего не знал...

Да, губернатор Приморского края Олег Кожемяко сделал большое дело. Причем и для всего края.

— Понимаете,— говорил Владимир Путин,— а у нас это есть! У нас это есть, это никуда не денется! Но вы правы абсолютно в том, что мы должны знать такую историю. Эта героическая история наших предков нас укрепляет!.. Это абсолютно точно, и об этом надо говорить!

Должно же что-то укреплять нас.

— Я посмотрел один из ваших боев под мостом... Если там все написано так, как написано,— Верховный все-таки счел нужным оговориться.— А я думаю, так и есть... Там почти километр семьсот с лишним метров пришлось ползком продвигаться, да еще впереди перед собой мины разминировать, которые были там. Так?..

— Так точно,— прокомментировал Иван Лёксин,— да, на высоте.

— Вы представляете! Это уже сюжет, честно говоря, для блокбастера, для хорошего фильма, для хорошего рассказа!.. Что же, так и есть...

Видимо, будет и рассказ. Будет и блокбастер.

Будет все.

Андрей Колесников