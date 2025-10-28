Резервистов нацеливают на беспилотники

Власти Ленинградской области приступили к формированию военизированного подразделения БАРС-47, которое должно обеспечивать защиту региона от атак беспилотников и диверсий. По словам губернатора Александра Дрозденко, на первом этапе в отряд планируется принять 105 человек. БАРС-47 станет первым формированием, создаваемым на основе законопроекта о привлечении резервистов к охране критически важных объектов, который в ближайшее время рассмотрит Госдума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Создаваемым в глубине России подразделениям резервистов планируется доверить гораздо более серьезное вооружение, чем простые антидроновые ружья (на фото)

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Создаваемым в глубине России подразделениям резервистов планируется доверить гораздо более серьезное вооружение, чем простые антидроновые ружья (на фото)

Документ, разработанный Министерством обороны и внесенный в Госдуму правительством РФ 23 октября, закрепляет возможность использования лиц, заключивших с Минобороны контракт о пребывании в мобилизационном резерве, для охраны критически важных объектов в мирное время. Как пояснил на брифинге 22 октября замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский, резервистов смогут привлекать к такой работе «только на территории своего региона» и для «противодействия прежде всего беспилотникам». Рассмотрение законопроекта Думой ожидается 29 или 30 октября, но реализацию новых норм в Ленинградской области начали заранее, опираясь на предварительные согласования с Минобороны.

В комитете правопорядка и безопасности Ленинградской области “Ъ” сообщили, что в настоящее время идет решение вопросов организации и командного состава будущего подразделения. Работа по полному укомплектованию, по данным ведомства, начнется сразу после «возникновения правовых оснований», то есть после принятия и вступления в силу упомянутых поправок. Для бойцов БАРС-47 предусмотрена схема двойного контракта — с Минобороны и с соответствующим учреждением правительства Ленобласти. Это первый случай, когда контрактная структура регионального формирования напрямую включает Минобороны. Например, в приграничных субъектах РФ резервисты состоят в трудовых отношениях лишь с местными подведомственными учреждениями.

По данным губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, БАРС-47 получит стрелковое вооружение и автомобили повышенной проходимости. Также предполагается использование средств радиоэлектронной борьбы, которые достаточно эффективны против автономных дронов «Лютый».

Эти БПЛА самолетного типа, чаще всего используемые ВСУ для ударов по российской территории, имеют инерциальную навигационную систему, которая время от времени корректирует курс по спутникам, поэтому работа РЭБ по методу спуфинга (передача в направлении дрона ложных спутниковых сигналов о местоположении) позволяет сбить беспилотники с курса.

Проект БАРС-47 формируется на базе более широкой программы БАРС — боевого армейского резерва страны. Прежние БАРСы изначально создавались для мобилизационного развертывания и участия в боевых действиях, но новая версия ориентирована на охрану инфраструктуры и противодействие беспилотным угрозам. Структура подразделения будет близка к мобильным огневым группам, предназначенным для перехвата маловысотных и малоскоростных беспилотников. Такие группы, которые создаются из военнослужащих частей ПВО, уже действуют как в приграничных, так и во внутренних регионах России и применяются для защиты важных энергетических и иных объектов, аэродромов и складов ГСМ.

Аналогичные структуры уже действуют в двух приграничных субъектах, но на другой правовой основе.

В Белгородской области создано государственное предприятие «Орлан», в Курской — подразделение «Булат». Их бойцы несут службу по контракту с региональными властями. В отличие от них, в Ленинградской области предусмотрена прямая координация с Минобороны, что придает БАРС-47 иной юридический статус и делает его первым примером регионального формирования, встроенного в федеральную систему резерва.

Напомним, что Ленинградская область неоднократно становилась целью атак беспилотников. В частности, БПЛА фиксировались в небе над Гатчинским и Кингисеппским районами, где расположены энергетические объекты, транспортные узлы и склады нефтепродуктов. Поэтому для региона с развитой портовой, энергетической и промышленной инфраструктурой создание собственного подразделения ПВО рассматривается как элемент комплексной защиты территории.

По оценке военного эксперта Валерия Ширяева, привлечение резервистов может оказаться эффективной мерой. Украинский опыт организации ПВО показал, что для таких задач успешно привлекают военнослужащих, имеющих ограничения по состоянию здоровья для службы в линейных частях. Но для полноценной работы подразделения нужны профессиональные офицеры управления ПВО, маломощные радиолокаторы для обнаружения дронов с операторами и малокалиберная зенитная артиллерия, подчеркивает эксперт. «По-хорошему, развертывание таких групп должно быть произведено не в одном городе, а по всей европейской части России вплоть до Урала»,— добавляет господин Ширяев.

Дмитрий Сотак; Сергей Толмачев, Воронеж