Глава РКН предложил отказаться от согласий на обработку персональных данных
Глава Роскомнадзора (РКН) Андрей Липов предложил вместо института согласий на обработку персональных данных ввести стандарты для каждой отрасли. По его словам, собирать согласия у граждан на «каждое действие» — крайне устаревший способ.
«Он (институт согласий на обработку персональных данных.— “Ъ”), наверное, был эффективен на заре появления 152-го ФЗ об обработке персональных данных, когда оставлял содержание согласия на усмотрение гражданина и той компании, куда человек пришел», — сказал господин Липов журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
По мнению главы ведомства, со временем у человека накапливается большое количество согласий, которые ему тяжело контролировать. И если у него возникнут сомнения о законности того или иного данного согласия, ему сложно отстоять свои права, добавил руководитель РКН.
Андрей Липов отметил, что предложения об отраслевых стандартах Роскомнадзор направил в правительство, чтобы оно включило их во второй пакет по борьбе с мошенничеством. После проверки и отработки такой системы можно будет, по его словам, переходить к организации контроля и надзора за сбором персональных данных.