Скорректированная чистая прибыль «Яндекса» в III квартале увеличилась почти на 80%

Скорректированная чистая прибыль МКПАО «Яндекс» (MOEX: YDEX) по МСФО за третий квартал 2025 года достигла 44,7 млрд руб. Это на 78% больше, чем прошлогодний показатель в 25,1 млрд руб., следует из отчетности компании.

Выручка за девять месяцев этого года впервые превысила 1 трлн руб. По сравнению с прошлогодним показателем она выросла на 33%. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 43% и составил 78,1 млрд руб.

Выручка сегмента такси, каршеринга и аренды самокатов «Яндекса» в третьем квартале выросла на 24% и достигла 73,7 млрд руб. Компания также планирует интегрировать автономные машины в Яндекс Такси до конца 2026 года. К этому времени «Яндекс» выведет на дороги Москвы более 200 роботакси, отметили в отчетности.

Направление финансовых сервисов «Яндекса» в отчетности назвали «самым быстрорастущим бизнесом» — год к году его выручка выросла в три раза и составила 23,6 млрд руб. Число пользователей финансовых сервисов компании увеличилось в 1,6 раза год к году. Оборот сервисов оплаты частями и кредитных продуктов вырос в 1,4 раза.