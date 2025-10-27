Путин денонсировал соглашение с США по утилизации плутония

Президент России Владимир Путин подписал закон, денонсирующий соглашение с США по утилизации не используемого для оборонных целей оружейного плутония. Документ опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Стороны подписали соглашение в 2000 году, ратифицировали в 2011-м. В рамках договоренностей США и Россия обязались утилизировать 34 т оружейного плутония, оставшегося после сокращения ядерных арсеналов. Этот плутоний признали излишним для военных программ.

31 июля текущего года правительство внесло в Госдуму законопроект о выходе из соглашения. Одной из причин назвали намерение США изменить порядок утилизации без согласия России. 22 октября Совфед одобрил денонсацию соглашения.

Власти США тем временем планируют передать бизнесу часть запасов оружейного плутония времен холодной войны. По данным Financial Times, это ослабит доминирующее положение России на мировом рынке поставок урана, а также снизит расходы дата-центров на электричество.

