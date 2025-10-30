В ГД внесли проект о продаже «красивых» автомобильных номеров на «Госуслугах»

В Госдуму внесен законопроект о продаже автомобилистам «красивых» регистрационных номеров. Документ дает владельцам авто право за плату через «Госуслуги» зарезервировать определенный номер из доступных.

Проект поправок в закон «О государственной регистрации транспортных средств» внесли депутаты «Новых людей» во главе с лидером Алексеем Нечаевым. В пояснительной записке авторы отмечают, что отсутствие такой возможности у автомобилистов приводит к тому, что они покупают «красивые» номера у частных посредников, государство не получает от этих сделок поступлений в бюджет. Принятие инициативы, как считают депутаты, позволит вывести этот рынок из тени.

Концепция аукционов по продаже таких номеров обсуждалась МВД и Минэкономики в 2019–2020 годах, но от нее отказались из-за замечаний Минфина. Планировалось разрешить гражданам выкупать номера с привлекательным сочетанием букв и цифр через портал «Госуслуг»: конкретные комбинации и повышенные пошлины закреплялись в Налоговом кодексе.

В июне 2023 года возобновить работу над проектом предложили «Новые люди». Депутаты отмечали, что инициатива поможет государству найти дополнительные «миллиарды» в условиях возрастающего дефицита бюджета.

В сентябре 2025 года Алексей Нечаев озвучил идею о продаже номеров на «Госуслугах» Владимиру Путину. Президент в ответ заявил, что не видит проблемы в принятии такого решения.

