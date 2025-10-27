Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минпромторг предложил стратегию развития беспилотной авиации до 2035 года

Минпромторг подготовил обновленную версию стратегии развития беспилотных авиационных систем (БАС) России на период до 2030 года и перспективу до 2035 года. Документ опубликован на федеральном портале общественных обсуждений законопроектов.

Обсуждение проекта будет проходить до 11 ноября. Стратегия может прийти на смену проекту по развитию БАС, утвержденному в июне 2023 года, следует из текста проекта. В новой версии изменились целевые показатели развития отрасли, включая объемы рынка и производство отечественных БПЛА.

Согласно проекту, совокупный объем отечественного рынка БАС в 2023–2026 годах оценивается в 399 тыс. единиц в базовом сценарии и 419 тыс. — в прогрессивном. Для периода 2027–2030 годов показатель снижается по сравнению с действующей стратегией — до 631–663 тыс. единиц против 684–719 тыс. в действующей стратегии. С 2031 по 2035 год прогнозируется рост до 1,47–1,55 млн (сейчас — 989 тыс.–1,04 млн).

В соответствии с предложенной стратегией в 2023–2026 годах планируется выпуск от 45,4 до 47,7 тыс. аппаратов против 52,1–55,4 тыс. в действующей стратегии. В 2027–2030 годах — от 93,4 до 98 тыс. (против 105,5–116,8 тыс.), а в 2031–2035 годах — от 228,5 до 240 тыс. (против 177,7–199,1 тыс.).

К 2030 году, согласно предложенному базовому сценарию, доля отечественных беспилотников на рынке РФ должна достичь 70,3%, а в сегменте госзаказа — 80%. Кроме того, уровень технологической независимости отрасли прогнозируется на уровне 81,1%. Наиболее перспективные направления применения БАС — сельское хозяйство, логистика, мониторинг инфраструктуры и обновление геопространственных баз данных, следует из проекта Минпромторга.

Новости компаний Все