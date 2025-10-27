Минпромторг предложил стратегию развития беспилотной авиации до 2035 года

Минпромторг подготовил обновленную версию стратегии развития беспилотных авиационных систем (БАС) России на период до 2030 года и перспективу до 2035 года. Документ опубликован на федеральном портале общественных обсуждений законопроектов.

Обсуждение проекта будет проходить до 11 ноября. Стратегия может прийти на смену проекту по развитию БАС, утвержденному в июне 2023 года, следует из текста проекта. В новой версии изменились целевые показатели развития отрасли, включая объемы рынка и производство отечественных БПЛА.

Согласно проекту, совокупный объем отечественного рынка БАС в 2023–2026 годах оценивается в 399 тыс. единиц в базовом сценарии и 419 тыс. — в прогрессивном. Для периода 2027–2030 годов показатель снижается по сравнению с действующей стратегией — до 631–663 тыс. единиц против 684–719 тыс. в действующей стратегии. С 2031 по 2035 год прогнозируется рост до 1,47–1,55 млн (сейчас — 989 тыс.–1,04 млн).

В соответствии с предложенной стратегией в 2023–2026 годах планируется выпуск от 45,4 до 47,7 тыс. аппаратов против 52,1–55,4 тыс. в действующей стратегии. В 2027–2030 годах — от 93,4 до 98 тыс. (против 105,5–116,8 тыс.), а в 2031–2035 годах — от 228,5 до 240 тыс. (против 177,7–199,1 тыс.).

К 2030 году, согласно предложенному базовому сценарию, доля отечественных беспилотников на рынке РФ должна достичь 70,3%, а в сегменте госзаказа — 80%. Кроме того, уровень технологической независимости отрасли прогнозируется на уровне 81,1%. Наиболее перспективные направления применения БАС — сельское хозяйство, логистика, мониторинг инфраструктуры и обновление геопространственных баз данных, следует из проекта Минпромторга.