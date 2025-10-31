Подозрительные клики

По данным аналитиков в сфере кибербезопасности, доля ботов в рекламных кампаниях выросла с 2% в августе до 20% в октябре. Специалисты связывают это с традиционным усилением рекламной активности осенью, поэтому по итогам ноября показатель вполне может превысить долю в 35%. Впрочем, не все участники рынка согласны с этим: они заверяют, что основные всплески ботов фиксируются при закупках трафика через неофициальные партнерские сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием ИБ-компании Servicepipe о трафике ботов в интернет-рекламе. Из него следует, что доля ботов в кампаниях выросла с 2% в августе до 20% в октябре 2025 года. Уточняется, что был проанализирован соответствующий трафик в 50 кампаниях за период. Например, у одной из них доля бот-запросов с августа по октябрь выросла с 4 млн до 90 млн. В результате специалисты Servicepipe прогнозируют, что при сохранении текущего тренда бот-трафик в рекламе по итогам ноября может превысить долю в 35%.

Среди причин тренда аналитики называют традиционное «усиление рекламной активности осенью» — это как старт учебного сезона, так и подготовка к крупным распродажам («черная пятница»). Вместе с увеличением закупки трафика закономерно возрастает и активность ботов, которые используются для махинаций, тестирования уязвимостей и обхода ограничений, считают в Servicepipe. «В ноябре и декабре рекламные кампании наиболее активны: сначала — сезон распродаж, потом — высокий сезон в связи с грядущими праздниками, количество ботов может возрасти. Это напрямую влияет на финансовую составляющую кампаний: «например, при бюджете 10 млн на показ рекламы в интернете потери от активности ботов могут составлять 3,5 млн», говорится в исследовании.

В целом по итогам первого полугодия объем интерактивной рекламы и продвижения в интернете достиг 267 млрд руб., увеличившись на 10% год к году, отмечали в Ассоциации развития интерактивной рекламы. Исходя из этих данных, в Servicepipe прогнозируют, что объем сегмента в ноябре достигнет 56–62 млрд руб.: «Из них около 20 млрд может быть потрачено на просмотр рекламы ботами».

Участники рекламного рынка подтверждают тенденцию, однако отмечают, что на стадии фильтрации при запуске рекламных кампаний блокируют до 50% нелегитимного трафика. «Это связано с тем, что для проверки качества мы используем сразу несколько верификационных систем»,— говорит коммерческий директор рекламной платформы Solta Алексей Серьянов. Он соглашается с прогнозом, что бот-трафик в ноябре превысит долю в 35%. В целом в Solta наблюдают сокращение бюджета в 2025 году на медийные размещения и сокращение расходов со стороны рекламодателей. С другой стороны, уточняет он, появляются сомнительные платформы по продажам инвентаря, целью которых является продажа рекламы любой ценой, в том числе с помощью ботов.

Впрочем, не все агентства подтверждают тенденцию. Например, доля ботов в рекламных кампаниях клиентов D?Agency остается в пределах 1,5–3%, что соответствует статистической норме и данным открытых отчетов платформ, говорит гендиректор компании Игорь Демидов. Например, в отчете VK Ads за третий квартал доля подозрительных кликов не превышает 2,8%, а «Яндекс» в своей документации по качеству трафика (ads.yandex.ru) заявляет об активном использовании систем машинного обучения для фильтрации фрода в реальном времени, указывает топ-менеджер. «Основные всплески ботов мы видим не в системных кампаниях, а при закупках трафика через неофициальные партнерские сети и арбитражные каналы (нагоняющие трафик). Именно там часто имитируется активность ботов под реальных пользователей, о чем в том числе упоминают и антифрод?платформы вроде AdScore (сентябрь 2025 года)»,— отмечает господин Демидов.

Юлия Юрасова