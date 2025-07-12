Самоубийство Старовойта, саммит БРИКС, исключение «Торпедо» из РПЛ

Цитаты недели

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники экстренных служб выносят тело погибшего экс-министра Романа Старовойта

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Сотрудники экстренных служб выносят тело погибшего экс-министра Романа Старовойта

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Так я вам и скажу. Ждите больших сюрпризов» (глава МИД РФ Сергей Лавров о подробностях нового подхода к мирному урегулированию на Украине).

«Мы недовольны Путиным, я недоволен Путиным, могу это сказать прямо сейчас» (президент США Дональд Трамп анонсировал переоценку отношений с Россией).

«Сейчас время военной цензуры — беспрецедентное для нашей страны» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналу «Эксперт»).

«Мы находимся на правильной странице истории» (канцлер ФРГ Фридрих Мерц потребовал от Москвы возместить нанесенный Украине ущерб).

«Дом Иисуса Христа занимает антихрист и собакоед» (премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал возглавить освобождение Армянской апостольской церкви).

Отставки и назначения

7 июля президент РФ Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности главы Минтранса РФ, в тот же день в подмосковном Одинцово было найдено тело экс-министра. Новым главой Минтранса назначен Андрей Никитин.

Глава правления Всероссийского банка развития регионов Дина Маликова займет пост председателя правления МКБ.

Александр Тарасов, проработав полгода гендиректором Gloria Jeans, покинул должность. Компанию вновь возглавил ее основатель Владимир Мельников.

Московское «Торпедо» стало первым клубом, исключенным из РПЛ за попытку организации договорных матчей.

Цифры недели

Объем активов, изъятых или переданных в управление российскому государству за последние три года, достиг 3,9 трлн руб. Это эквивалент 2% ВВП РФ.

Росстат: инфляция за первую неделю июля составила 0,79%, это исторический максимум для этой недели и один из самых резких недельных скачков за последние годы.

В 2024 году на гражданскую науку из федерального бюджета потратили почти 717 млрд руб. В доле от общих расходов (2,38%) это наименьшее значение с 2017 года.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах до 20 тыс. руб. за несообщение в военкомат о переезде.

К началу июля свинина в оптовом звене подорожала на 12–30% в зависимости от части туши.

Развлекательный досуг в РФ подорожал более чем на 30%.

За шесть месяцев 2025 года количество длительных задержек российских авиакомпаний удвоилось и сравнялось с показателями всего 2023-го.

«Аэрофлот» начал продажи билетов на рейсы между Москвой и Геленджиком. Стоимость начинается от 21,1 тыс. руб.

Число отравившихся водой в Магарамкентском районе Дагестана выросло до 372 человек, из которых 352 дети.

Минтруд: 48 тыс. вернувшихся с СВО трудоустроены.

360 депутатов Европарламента проголосовали против вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, 175 — за, а 18 воздержались.

Более 100 человек погибло в результате разрушительного наводнения в Техасе.

По букве закона

Генпрокуратура выявила масштабные хищения при строительстве защитных сооружений на границе с Украиной.

235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего первого замглавкома Росгвардии Виктора Стригунова в рамках уголовного дела о злоупотреблениях и взятках.

Один из крупнейших золотодобытчиков России — группа компаний «Южуралзолото» Константина Струкова — обращена в доход государства.

235-й гарнизонный военный суд приговорил экс-замглаву Генштаба ВС РФ Халила Арсланова к 17 годам за взятку и мошенничество.

Бывшего куратора угольной отрасли России Анатолия Яновского подозревают в создании организованного преступного сообщества.

Рязанский гарнизонный военный суд арестовал 20-летнего курсанта РВВДУ Илью Казанцева, он обвиняется в убийстве своего командира — 24-летнего Ивана Селина.

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность Йельского университета США.

Сотрудники СКР и ФСБ провели обыски по месту жительства директора МХАТ им. Горького Владимира Кехмана, позже ему предъявили обвинения в растрате.

Инициативы недели

Минпромторг предлагает запретить госзакупки иностранных пианино. Объем этого рынка по итогам года может превысить 1 млрд руб.

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил запретить свободную продажу 1,4-бутандиола, который используют для изготовления психотропных средств.

Традиционная балльная система оценок по физкультуре, труду, музыке и ИЗО в школьном аттестате, возможно, будет отменена и переведена в зачетную форму.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны-союзники США по НАТО будут платить за американское оружие для поставок Украине.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о номинировании Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Сделки недели

Подконтрольная группе ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова — ООО «МЭЗ “Ресурс”» — получила одобрение на покупку компании «Нива», производящей одноименное подсолнечное масло.

Агрохолдинг «Просторы» стал владельцем компании «Зерно Дон», контролирующей 64 тыс. га в Ростовской области.

Понеся серьезные потери от июньских авианалетов Израиля, Иран заключил сделку с Китаем о поставке дальнобойных средств ПВО и ракет к ним.