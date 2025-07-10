Тарифы подменили собой инфляцию

Росстат сообщил об инфляции за первую неделю июля в 0,79%. Это исторический максимум показателя для этой недели и один из самых резких недельных скачков за последние годы, свидетельствуют оценки аналитиков телеграм-канала «Твердые цифры». Причина — плановое повышение регулируемых тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля. В среднем по стране оно составило 11,9%. В отдельных регионах рост оказался заметно выше — до 14–15% (см. “Ъ” от 6 июля).

В Минэкономики подсчитали, что без влияния тарифов инфляция на отчетной неделе была бы нулевой, в расчетах аналитиков «Астра УА» эффект тарифной индексации сопоставим — около 0,75 процентного пункта (п. п.), то есть вся или почти вся недельная инфляция была тарифной. Рост тарифов затронул водоснабжение (14,9%), отопление и горячую воду (13,8%), электроэнергию (13%) и газ (13,5%). Плата за жилье выросла только на 1,4%, что тоже вписывается в ранее озвученные оценки.

Доля ЖКУ в потребительской корзине на 2025 год, по оценке «Астра УА», составляет около 8% (5,7% — коммунальные услуги, 2,3% — жилищные), и вследствие индексации инфляционные ожидания населения могут временно повыситься. Но, как отмечают аналитики в свежей записке о возможном влиянии тарифов на инфляцию и политику ЦБ, в структуре инфляционных ожиданий вклад тарифов в 2025 году составляет лишь 14% (при историческом диапазоне 9–27%) — он «значимый, но далеко не главный драйвер инфляционных ожиданий».

Вероятно, и вследствие этого власти после паузы 2017–2019 годов, когда тарифы индексировались по формуле «инфляция минус», с 2020 года постепенно вернулись в ЖКХ к стратегии «инфляция плюс» и планируют сохранить ее как минимум до 2026 года. По расчетам «Астра УА», вклад всех регулируемых цен в инфляцию в 2024–2025 годах составляет уже около 2 п. п (см. график).

Ставка Банка России пока остается на высоком уровне — 20% — и отчасти потому, что регулятор заранее закладывал июльскую индексацию в свои модели, однако на последнем Финансовом конгрессе ЦБ подтвердил готовность к снижению. При этом задачу удержания инфляции на целевом уровне в 4% в 2026–2028 годах опережающая индексация регулируемых тарифов усложнит. Впрочем, опыт прошлых лет показывает: добиться низкой инфляции возможно даже при заметном вкладе административно регулируемых цен — при жесткой денежно-кредитной политике и отсутствии вторичных эффектов, для чего важна не только ставка, но и сильный и стабильный курс.

Артем Чугунов