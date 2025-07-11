Фридрих Мерц выставил России счет

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал не допустить возвращения России ее замороженных активов, пока страна не выплатит «нанесенный Украине ущерб в €500 млрд». Ультиматум прозвучал в ходе ежегодной конференции по восстановлению Украины с участием европейских лидеров и представителей США, которая проходила 10–11 июля в Риме. Москва подобные требования отвергла, дав понять, что и у нее найдутся счета, которые она может предъявить, в частности, Берлину. В Кремле о немецком канцлере отозвались как о «яростном апологете» конфронтации с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер ФРГ Фридрих Мерц

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters Канцлер ФРГ Фридрих Мерц

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Четвертая конференция по восстановлению Украины, которая проходит ежегодно с 2022 года с целью привлечь на реконструкцию этой страны после завершения боевых действий как государственные, так и частные средства от европейского бизнеса, в этом году открылась в Риме 10 июля. Ее посетили лидеры Украины, Германии, Польши, Нидерландов, руководство Еврокомиссии и представители других европейских стран.

Стоящие в авангарде разработки гарантий безопасности для Киева премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон находились в четверг в командном центре НАТО в Нортвуде, на северо-западе Лондона. Так что в Рим они прилететь не смогли, но зато провели в видеоформате встречу «коалиции желающих». К ней, к слову, впервые присоединились представители США — прибывшие в Рим спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог, а также сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, разработавшие законопроект об ужесточении антироссийских санкций.

Впрочем, главным действующим лицом мероприятия оказался немецкий канцлер Фридрих Мерц.

Выступая на конференции с речью, где он рассказал о первых шагах по реконструкции Украины и необходимости привлечь больше средств на эти цели, он упомянул и Россию, которая, по мнению немецкого лидера, «должна заплатить за нанесенный ущерб» примерно €500 млрд (ранее такую сумму называли Группа всемирного банка, ООН и Еврокомиссия).

«Пока этого не будет сделано, Россия не может и не получит доступа к замороженным российским активам. Я хочу еще раз подчеркнуть: активы остаются замороженными. Использование доходов от активов будет осуществляться при помощи уже описанного нами механизма»,— подчеркнул немецкий канцлер. Вслед за этим он допустил, что при необходимости будут использованы и сами активы. И это, к слову, при том, что Еврокомиссия, уже пытавшаяся отыскать правовые основания для конфискации около $280 млрд замороженных российских госактивов, так и не нашла законных механизмов для этого.

Свою речь Фридрих Мерц завершил обращением к России и США: «Москва должна понимать, что мы не сдадимся. Это не вариант. Американское правительство и американский президент должны остаться с нами. Мы находимся на правильной странице истории. Я был бы рад, если бы американское правительство тоже так считало».

Заявления немецкого канцлера ожидаемо вызвали недовольство Москвы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв к российской стороне выплатить Украине ущерб, заявила, что и Россия может посчитать, «сколько кто должен». «Кстати, Мерц может инициативно раскошелиться. Например, оплатить восстановление советскими специалистами шедевров Дрезденской галереи»,— написала дипломат в Telegram-канале.

На риторику Фридриха Мерца обратил внимание и глава МИД России Сергей Лавров. Российский министр напомнил, как совсем недавно немецкий канцлер заявил, что дипломатические методы урегулирования конфликта на Украине исчерпаны. «Если господин Мерц считает, что мирные возможности использованы, исчерпаны, наверное, он решил окончательно полностью себя посвятить милитаризации Германии за счет своего народа, лишь бы снова прогарцевать под нацистскими лозунгами для отражения тех "угроз", которые исходят от России»,— заявил Сергей Лавров на пресс-конференции после мероприятий АСЕАН в Куала-Лумпуре. «Это полный бред»,— добавил министр.

Отреагировали на все последние заявления немецкого канцлера, ранее также активно выступавшего за увеличение поставок оружия Украине и допускающего передачу Киеву дальнобойных ракет Taurus, и в Кремле. «Господин Мерц является яростным апологетом конфронтационности во всем с Россией и агрессивной мобилизации Европы. Мы это видим, понимаем, знаем, и мы это учитываем в наших дальнейших действиях»,— сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 11 июля.

Лусине Баласян