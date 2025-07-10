Чисто десантное убийство

Как стало известно “Ъ”, в элитном Рязанском высшем воздушно-десантном училище (РВВДУ) имени генерала В. Ф. Маргелова десантник убил своего командира, участника СВО, перед прыжком связав стропы основного и запасного парашютов. Cделано это было якобы из личной неприязни. Представители потерпевшей стороны, обращаясь к председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину, просят его взять расследование под свой контроль, полагая, что у преступления могли быть иные мотивы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Селин

Фото: личный архив Иван Селин

Фото: личный архив

Рязанский гарнизонный военный суд арестовал 20-летнего курсанта РВВДУ Илью Казанцева. Он обвиняется в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) своего командира 24-летнего Ивана Селина. В армию последний был призван в октябре 2019 года, попав в 108-й десантно-штурмовой полк. После срочной сержант Селин продолжил службу по контракту, а в РВВДУ поступил в 2022 году. Вместе со своим полком он участвовал в СВО, был награжден медалями «За боевые отличия» и «За заслуги перед Отечеством» II степени. Последнюю за подвиг в бою ему должны были вручить 12 июня 2025 года, но 3 июня Иван Селин погиб.

Трагедия произошла во время учебного десантирования из самолета Ан-2 в Рыбновском районе Рязанской области. При осмотре снаряжения разбившегося сержанта Селина было установлено, что купола его основного и запасного парашютов не раскрылись из-за того, что их стропы были связаны отрезками строп грузового парашюта.

Через два дня после того, как военный следственный отдел СКР по Рязанскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту убийства Ивана Селина, в совершении преступления сознался однокурсник погибшего рядовой Илья Казанцев. Причем явку с повинной он написал в день назначения молекулярно-генетической судебной экспертизы по факту смерти Ивана Селина, когда у него и других курсантов взяли образцы ДНК. В итоге клетки эпителия именно Ильи Казанцева и были обнаружены на стропах обоих парашютов погибшего сержанта Селина. Исследование строп грузового парашюта по какой-то причине произведено не было.

По версии следствия, на преступление задержанный Казанцев пошел якобы из-за того, что вместе еще с несколькими курсантами подвергался со стороны Ивана Селина «насилию и унижению».

В период с 14 мая по 3 июня рядовой Казанцев, говорится в деле, попав на склад, отыскал сумку с парашютами командира и «связал отрезками грузовой стропы пучки строп основного, а затем и запасного парашютов».

Между тем источник “Ъ” не исключает, что в подразделении, где служил Иван Селин, могло замышляться массовое убийство. После ЧП с сержантом на складе во время осмотра парашютов других курсантов якобы был обнаружен как минимум еще один с аналогично перевязанными стропами, принадлежавший командиру роты, также ветерану СВО. Однако в тот день он заступил на дежурство, что, очевидно, и спасло ему жизнь. Впрочем, как говорит собеседник “Ъ”, второе ЧП проверяющие ни в каких документах отражать не стали — возможно, чтобы не навредить начальнику РВВДУ Олегу Пономареву, у которого из-за ЧП с Иваном Селиным и так возникли проблемы.

Дело в том, что в Рязань он был переведен в прошлом году из Омска. Там он был командиром 242-го центра ВДВ и уголовной ответственности за гибель 24 десантников в 2015 году в результате обрушения казармы, как ранее рассказывал “Ъ”, избежал только благодаря истекшему сроку давности. Произошло это после того, как вмененное ему в вину изначально превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) переквалифицировали на халатность (ст. 293 УК РФ). В августе 2022 года Омским гарнизонным военным судом по этому делу были осуждены шесть человек. Наибольший срок — десять лет колонии строгого режима — получил бывший заместитель командира центра Владислав Пархоменко.

Отметим, что заместителем командира взвода сержант Селин был назначен лишь в январе 2025 года вместо не оправдавшего доверия прапорщика Владислава Селезнева. После этого с ним, а также еще с несколькими курсантами, не раз уличенными в нарушении воинской дисциплины, отношения у Ивана Селина, как следует из показаний свидетелей, действительно стали напряженными.

Как говорят другие курсанты, прошедший, в отличие от пришедших с гражданки однокурсников, СВО замкомвзвода Селин был «требовательным и справедливым», пытался поддерживать дисциплину во вверенном ему подразделении.

Однако недовольные как его назначением, так и отсутствием поблажек несколько курсантов продолжали вести себя показательно вызывающе. Среди таких курсанты называют прапорщика Селезнева, отец которого, по некоторым данным, является старшим офицером ФСБ.

«Парень во время боевых действий в зоне СВО был дважды контужен, чудом выжил, чтобы погибнуть в мирной обстановке, получив удар в спину от своих сослуживцев,— заявил “Ъ” адвокат семьи погибшего Ивана Селина Павел Чигилейчик.— При этом вызывает большие сомнения, что к ответственности привлечены все виновные в его убийстве. Во всяком случае, версия следствия о том, что Казанцев якобы в одиночку решил отомстить за себя и своих товарищей, для меня выглядит малоубедительной».

В семье погибшего Ивана Селина также считают, что следствие не стремится разобраться во всех обстоятельствах этого убийства. «Легче все списать на конфликт двух курсантов, чем доказывать совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. Руководство училища также опасается огласки того факта, что в его стенах среди будущих офицеров могли воспитываться преступники»,— говорится в обращении родственников Ивана Селина на имя председателя СКР Александра Бастрыкина, в котором они просят главу ведомства взять расследование этого дела под личный контроль.

Олег Рубникович