Генпрокуратура России 8 июля признала нежелательной на территории России деятельность Йельского университета США. Что представляет собой это учебное заведение — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кампус Йельского университета

Фото: Jessica Hill / AP Кампус Йельского университета

Фото: Jessica Hill / AP

Йельский университет (Yale University) — один из старейших университетов США, основан в 1701 году в Нью-Хейвене (штат Коннектикут) на базе учебного заведения, организованного священниками-колонистами еще в XVII веке. Назван в честь купца и губернатора Британской Ост-Индской компании Эли Йеля, который оказывал университету финансовую поддержку.

Основные направления обучения университета — социальные и гуманитарные науки: история, социология, международные отношения, экономика, психология, политология. До 1931 года обязательной дисциплиной в учебной программе была латынь, что подчеркивало одну из фундаментальных миссий Йеля — продолжение интеллектуальных традиций Европы и античности. Девиз университета — «Свет и истина».

Йельский университет вместе с Гарвардским и Принстонским входит «Большую тройку» наиболее престижных и известных частных учебных заведений США, а также в «Лигу плюща» — ассоциацию восьми университетов, отличающихся высоким престижем и качеством образования.

Йельский университет располагает более 800 лабораториями, его библиотека насчитывает более 15 млн единиц (третья в мире среди университетских библиотек). Целевой фонд университета составляет более $40 млрд.

В стенах университета возникали студенческие тайные общества, в одно из самых известных — «Череп и кости» — входили выходцы из самых богатых и влиятельных семей США (Тафты, Рокфеллеры, Буши и др.).

Сегодня в университете учатся более 15 тыс. человек из 129 стран, 28% студентов — иностранцы. 22 выпускника университета — лауреаты Нобелевской премии, пять — президенты США, в том числе Джордж Буш-старший и Джордж Буш-младший. Йель занимает седьмое место в мире среди университетов по числу выпускников-миллиардеров.

С начала 2000-х в университете действует стипендиальная программа Yale World Fellows, направленная на построение сети новых мировых лидеров и расширение международного взаимопонимания. Выпускником этой программы является Алексей Навальный, основавший ФБК (признан экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена; ликвидирован).