«Зерно Дон» проросло в «Просторах»

Связанный, как считается, со структурами миллиардера Искандера Махмудова агрохолдинг «Просторы» стал владельцем компании «Зерно Дон», контролирующей 64 тыс. га в Ростовской области. Стоимость сделки могла превысить 4,3 млрд руб. Приобретение актива позволит «Просторам» войти в топ-10 крупнейших собственников сельхозземель в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Структура агрохолдинга «Просторы» АО «Малоорловское» стала владельцем компании «Зерно Дон», следует из ЕГРЮЛ. В начале июля эта компания получила 100% в ООО МТМ-ЗД, которому с марта 2025 года принадлежит ООО «Велес», владеющее 100% ООО «Зерно Дон». В «Просторах» от комментариев воздержались.

Агрохолдинг «Просторы» создан в 2024 году. Его владельцы не раскрываются, но собеседники “Ъ” на рынке ранее называли основным бенефициаром бизнеса экс-президента УГМК Искандера Махмудова (см. “Ъ” от 1 ноября 2024 года). Согласно отчету BEFL, на апрель 2025 года «Просторы» занимали 11-е место в России среди крупнейших владельцев сельхозземель с 442 тыс. га.

ГК «Зерно Дон» контролирует крупный земельный банк в Ростовской области, около 64 тыс. га пашни.

Отраслевое агентство «Зерно Онлайн» уточняло, что они расположены в Милютинском, Обливском, Морозовском, Тацинском районах региона. Компания была признана банкротом в 2019 году, и тогда же она перешла «Трасту» в рамках санации Промсвязьбанка (сейчас — ПСБ), который ранее принадлежал Дмитрию и Алексею Ананьевым.

В 2022 году «Траст» продал права требования к компании «Зерно Дон» на 4,3 млрд руб. ростовскому ООО МТМ, которое стало собственником ООО «Велес». Согласно материалам картотеки арбитражных дел, этой весной новым конкурсным кредитором ООО «Велес» и компании «Зерно Дон» стало МТМ-ЗД. К нему от МТМ перешли права требования к ООО «Велес» в размере 2,13 млрд руб. и долг ГК «Зерно Дон» на 993,73 млн руб., следует из определений суда. Инвестбанкир Илья Шумов предполагает, что сейчас бизнес «Зерно Дон» стоил не меньше 4,3 млрд руб. «Скорее всего, перепродажа прошла по цене выше, чтобы у сделки был экономический смысл для продавца»,— рассуждает он.

В МТМ на вопросы “Ъ” оперативно не ответили. В 2022 году источники “Ъ” говорили, что компания могла действовать в интересах входящего в АФК «Система» агрохолдинга «Степь» (см. “Ъ” от 26 апреля 2022 года). Представитель «Степи» Ирина Грузинова пояснила “Ъ”, что агрохолдинг не владел активами ГК «Зерно Дон». Речь шла об аренде пашенной земли, которая завершилась несколько лет назад. «Степь», по ее словам, не планирует продажу своих земельных активов.

«Просторы» сейчас также активно скупают земли. С мая 2024 по апрель 2025 года агрохолдинг стал вторым игроком по приросту земельного банка, увеличив показатель на 184 тыс. га. С учетом покупки компании «Зерно Дон» «Просторы» могут войти в топ-10 латифундистов России, заняв 9-е место, опередив группу «Агроинвест» (444 тыс. га) и «Аванград-Агро» (443 тыс. га). Но компания уступит «Степи» (578 тыс. га, с учетом «РЗ Агро»), следует из данных BEFL.

Оксана Лут, глава Минсельхоза РФ, в интервью «Российской газете» в июне: «Есть стереотип, что сельское хозяйство — это несовременно и нетехнологично, но эта отрасль сейчас даже в космосе».

Крупные игроки наращивают земельный банк, несмотря на общее падение рентабельности растениеводства. В рейтинговом агентстве АКРА ранее подсчитывали, что в 2024 году доходность отрасли снизилась до минимального с 2019 года уровня — 20–25%. Минэкономики в прогнозе социально-экономического развития РФ оценивало плановую рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) в 2025 году в 14,8% против 18,3% в 2024 году. На маржинальность давят низкие цены на зерно, растущие издержки и сокращение доступности кредитования. В обзоре BEFL отмечается, что в России наблюдается рост предложения по продаже агробизнесов и земли. Как следствие, «рынок продавца быстро превратился в рынок покупателя», указывают аналитики. Они ждут, что тенденция к консолидации земельных активов крупными игроками рынка продолжается.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев