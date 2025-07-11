Песков: военная цензура оправдана в условиях СВО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подходы военной цензуры «оправданы» в условиях проведения боевых действий на Украине, ведь «война идет и в информационном пространстве тоже».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Журнал «Эксперт» поговорил с пресс-секретарем о журналистике в «эпоху трансформации». В частности, журналисты задали господину Пескову вопрос о «довольно сильных» изменениях в российской журналистике за последние три года — об уходе некоторых изданий с российского рынка и релокации журналистов.

«Вы правильно заметили, многие издания закрылись, журналисты — разъехались. Но не забывайте, в какой ситуации мы находимся. Сейчас время военной цензуры — беспрецедентное для нашей страны. <...> И было бы неправильно закрывать глаза на медиа, которые целенаправленно занимаются дискредитацией России. Поэтому я считаю, что сейчас этот режим оправдан»,— ответил пресс-секретарь.

Говоря о доминировании в российских СМИ «позитивно-патриотической повестки», пресс-секретарь указал, что некоторые СМИ «перегибают палку» и к ним можно применять пословицу «Научи дурака Богу молиться». Тем не менее, господин Песков назвал рост патриотизма в журналистике «тенденцией со знаком плюс». Он также выразил надежду на ее сохранение в будущем.

«И конечно, мы будем учитывать ошибки, которые были сделаны в прошлом. Чтобы не вернуться опять во времена оголтелых ''Медуз'' (Meduza, признана в РФ иноагентом и нежелательной организацией — ''Ъ''), у которых про Россию либо плохо, либо никак. Конечно, настанет момент, когда будет востребована более мягкая информационная политика, и тогда мы увидим появление большего количества нейтральных СМИ, которые пишут и про проблемы, и про достижения»,— заключил пресс-секретарь.

Полина Мотызлевская