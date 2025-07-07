Путин подписал закон о штрафах до 20 тыс. руб. за несообщение в военкомат о переезде

Президент Владимир Путин подписал закон, повышающий штрафы за несообщение в военкомат о переезде. Документ опубликован на портале правовых актов. Ранее он составлял 1–5 тыс. руб., закон повысил диапазон до 10–20 тыс. руб.\

Проект поправок к ст. 21.5 КоАП в феврале 2025 года внесла группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым («Единая Россия»). В ч. 2 указанной статьи предусмотрены штрафы за несообщении сведений об изменении семейного положения, об образовании и «переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией». Проект предлагал выделить последнее правонарушение в отдельную часть статьи и установить за него штрафы до 20 тыс. руб. Во втором и третьем чтениях закон приняли 24 июня.

В пояснительной записке к инициативе говорилось, что текущие санкции «незначительны» и «несоизмеримы» совершаемому деянию.

Полина Мотызлевская