Минтруд: 48 тыс. вернувшихся с СВО трудоустроены

Замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина сообщила, что занятостью обеспечены более 48 тыс. участников боевых действий на Украине. По ее словам, не все вернувшиеся с СВО военнослужащие готовы к работе.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Ольга Баталина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Кто-то проходит реабилитацию, восстанавливает свое здоровье, проходит социальную адаптацию»,— пояснила она, выступая на заседании президиума Совета законодателей (цитата по «Интерфаксу»).

В декабре 2024 года президент Владимир Путин поручил правительству и «Защитникам Отечества» разработать план для повышения уровня трудоустройства участников боевых действий. В июне премьер-министр Михаил Мишустин отчитался о готовности плана и представил статистику: по состоянию на 1 мая 2025 года 57% демобилизованных уже работают. В том же месяце начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков сообщал, что домой вернулись уже 137 тыс. участников СВО.

Замминистра обороны и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в апреле сообщала, что 47% участников боевых действий с тяжелой инвалидностью смогли трудоустроиться после реабилитации.

Полина Мотызлевская