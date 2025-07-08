У премьера Армении кругом враги

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о намерении возглавить движение по освобождению Армянской апостольской церкви (ААЦ) от католикоса всех армян Гарегина II и его окружения. «Дом Иисуса Христа занимает антихрист и собакоед»,— заявил премьер и добавил, что ААЦ должна быть освобождена от «антихристовой, антигосударственной группы». Еще одним ударом для его оппонентов стало лишение неприкосновенности и возбуждение уголовного дела в отношении главы оппозиционной парламентской фракции «Армения», экс-министра обороны времен карабахского конфликта Сейрана Оганяна и секретаря фракции Арцвика Минасяна. Расправляясь со своими врагами, в день 30-летия конституции Армении Никол Пашинян также заявил о том, что стране нужен новый основной закон, за который проголосуют граждане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал понять, что не остановится на полпути в борьбе против католикоса всех армян Гарегина II с его окружением и возглавит движение по освобождению Армянской апостольской церкви от ее нынешнего руководства.

«За всеми дебатами раскрылось самое главное: полное отсутствие связи между Ктричем Нерсисяном (мирское имя католикоса.— “Ъ”), Вазгеном Галстаняном, Геворгом Аджапахяном (арестованные архиепископы.— “Ъ”) и Иисусом Христом и его учением»,— написал Пашинян в соцсети. По словам премьера, в Армении «дом Иисуса Христа занимает антихрист и собакоед». По его мнению, ААЦ должна быть освобождена от «антихристовой, антинациональной, антигосударственной группы». «Я возглавлю это освобождение»,— пообещал он.

За день до этого Никол Пашинян оставил в соцсети другой пост, сообщив о том, что для правоохранителей «не должно быть закрытых территорий» в городе Вагаршапат, где находится духовный центр ААЦ — первопрестольный Эчмиадзин.

В конце мая армянский премьер потребовал от католикоса покинуть престол, а 3 июля объявил о необходимости проведения внеочередных выборов главы Армянской апостольской церкви. Незадолго до этого в Ереване были арестованы глава Ширакской епархии архиепископ Микаэл Аджапахян, обвиняемый в призывах к захвату власти, и лидер движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян, который якобы планировал теракты и свержение Пашиняна.

Комментируя новые призывы премьера, адвокаты арестованного архиепископа Аджапахяна обвинили Никола Пашиняна в попытке повлиять на действия правоохранительных органов.

«Пашинян вмешивается в предварительное следствие. Команда адвокатов владыки Микаэла оценивает его заявление как заказ или поручение прокуратуре и следственным органам о проведении процессуальных действий (обыска или задержания) в первопрестольном святом Эчмиадзине»,— говорится в заявлении адвокатов опального архиепископа.

Наступление Никола Пашиняна на его оппонентов разворачивается одновременно на нескольких фронтах.

Во вторник, 8 июля, силовики нагрянули в головной офис ЗАО «Электрические сети Армении» арестованного ранее российского бизнесмена Самвела Карапетяна. «С раннего утра здесь проводятся какие-то мероприятия. Мы не знаем, из какого ведомства эти люди, но нас не пускают в офис. Все сотрудники собрались у входа в здание»,— сообщила агентству ТАСС пресс-секретарь компании Наталья Сарджанян. В армянских СМИ также появились сообщения о проведении обыска в доме генерального директора «Электрических сетей Армении» Нарека Карапетяна — племянника Самвела Карапетяна. Напомним, что 3 июля парламент Армении принял закон, позволяющий национализировать компанию Самвела Карапетяна.

Ощутимые потери противники Пашиняна несут и в боях, развернувшихся в армянском парламенте.

В понедельник, 7 июля, в ходе закрытого тайного голосования депутаты поддержали решение лишить неприкосновенности главу оппозиционной фракции «Армения», бывшего министра обороны Сейрана Оганяна и секретаря фракции Арцвика Минасяна.

Голосование в парламенте проводилось после обращения Генпрокуратуры с ходатайством о возбуждении уголовных дел в отношении Оганяна и Минасяна. Генпрокуратура обвиняет бывшего министра обороны в незаконном присвоении земельного участка в Гегаркуникской области, на котором на особо охраняемой территории в 2016 году был построен особняк. В свою очередь, Арцвику Минасяну вменяется в вину то, что, будучи министром охраны природы в 2016–2018 годах, он не предпринял действий для устранения злоупотреблений, допущенных Оганяном.

Бывший министр обороны Сейран Оганян известен как создатель глубоко эшелонированной системы обороны во времена карабахского конфликта, которая на протяжении многих лет считалась неприступной и получила название «линия Оганяна», однако была прорвана азербайджанской армией во время второй карабахской войны осенью 2020 года.

Состоявшееся во вторник, 8 июля, обсуждение в парламенте вопроса о лишении неприкосновенности еще одного члена фракции «Армения», Артура Саркисяна, для его уголовного преследования вылилось в потасовку с участием сотрудников охраны, депутатов и их помощников.

Как сообщила коллега Артура Саркисяна по фракции Кристине Варданян, потасовка началась в тот момент, когда Артур Саркисян после своего выступления решил покинуть зал заседаний. По словам Кристины Варданян, в этот момент на него сзади напал побежавший за ним депутат от правящей партии «Гражданский договор» Ваге Галумян.

Мотивы нападения остаются невыясненными, однако в ходе своего выступления на тот момент еще не лишенный неприкосновенности депутат Саркисян сообщил о том, что он ходит с гордо поднятой головой и «не сдавал Арцах».

Для того чтобы разнять дерущихся, в зал ворвались десятки сотрудников охраны, после чего в заседании парламента был объявлен перерыв. Артур Саркисян стал фигурантом дела о «попытке захвата власти», по которому ранее были арестованы 16 оппозиционных деятелей, в том числе лидер движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян.

Расправляясь со своими врагами, Никол Пашинян также не оставляет планов принять новую конституцию.

По случаю 30-летия основного закона независимого армянского государства, отмечавшегося в субботу, 5 июля, армянский премьер сообщил, что стране требуется конституция, за которую проголосуют ее граждане. «Республике Армения нужна новая конституция, утвержденная голосованием народа, чтобы народ считал конституцию своей, родной, тем правилом жизни в своем отечестве-государстве, которое он сам создал»,— заявил Пашинян в ходе торжественного мероприятия в Ереване по случаю 30-летию принятия основного закона. Конституция Армении была принята 5 июля 1995 года, после чего она менялась дважды — в 2005 и 2015 годах. В результате реформ 2015 года страна перешла от полупрезидентской к парламентской форме правления.

В январе 2024 года Пашинян заявил, что Армении нужна новая конституция, «которая обеспечит жизнеспособность страны в новых геополитических условиях». Позднее он уточнил, что положения Декларации о независимости, лежащей в основе действующей армянской конституции, грозят стране новой войной.

Для подписания мирного договора с Ереваном Азербайджан настаивает на внесении Арменией поправок в конституцию страны, мотивируя это тем, что в ее нынешнем варианте содержатся прямые призывы к объединению Карабаха с Арменией.

По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, мир между Баку и Ереваном может быть достигнут только после внесения изменений в конституцию Армении. «Мы ожидаем, что Армения внесет изменения в свою конституцию, которая до сих пор содержит положения о территориальных претензиях к Азербайджану»,— напомнил 8 июля в интервью словацкому изданию Hospodarske noviny помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Сергей Строкань